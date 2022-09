Alfonso Signorini su Totti e la Blasi: ecco cosa si cela dietro l’intervista discussa di Francesco

Nell’ultimo numero del magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini, quest’ultimo si è dedicato, ancora una volta, all’affaire Francesco Totti e Ilary Blasi. Il giornalista si è soffermato soprattutto sulla discussa intervista che l’ex calciatore ha rilasciato domenica scorsa per Il Corriere della Sera.

In molti ritengono che Totti sia stato mal consigliato dal suo avvocato che sta seguendo la vicenda. Il conduttore del GF Vip, però, ha un’idea totalmente differente. Vediamo nel dettaglio cosa ha affermato.

Ecco cosa pensa Alfonso Signorini dell’intervista di Francesco Totti

Alfonso Signorini si è dedicato, ancora una volta, al gossip più caldo dell’estate, ovvero, la fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Domenica scorsa c’è stato uno sviluppo inaspettato nella storia, in quanto l’ex calciatore ha rilasciato un’intervista fiume in cui ha svelato particolari estremamente intimi e privati della fine del rapporto con sua moglie. Nessuno si aspettava simili dichiarazioni, pertanto, c’è chi ha ipotizzato che le sue parole potessero rappresentare il frutto di un consiglio sbagliato dato dal suo avvocato.

Se questa versione dei fatti fosse quella reale, però, Francesco passerebbe per tontolone, cosa che Alfonso non pensa assolutamente. Il direttore di Chi, infatti, ha detto che a suo avviso la verità sarebbe un’altra. Francesco avrebbe volutamente fatto tutte quelle dichiarazioni per liberarsi di un peso che si stava portando dietro da tempo. Per settimane è passato per traditore, pertanto, ha sentito il bisogno di chiarire, una volta per tutte, come stiano le cose.

Il consiglio di Signorini a Ilary Blasi

Secondo Alfonso Signorini, Totti sapeva perfettamente quello a cui sarebbe andato in contro facendo tutte quelle dichiarazioni su Ilary Blasi, tuttavia, ha preferito far prevalere il suo benessere. In merito alla showgirl, invece, il giornalista ha ammesso che la donna sta facendo bene a mantenere il massimo riserbo sulla faccenda. Fino a quando Ilary rimarrà in silenzio, infatti, l’opinione pubblica non potrà che propendere per lei.

In molti, invece, si aspettano una pronta replica da parte dell’ex letterina di Passaparola. C’è chi spera di vedere la donna in una delle prossime puntate di Verissimo con Silvia Toffanin. Almeno per il momento, però, questo appuntamento non risulta essere in cantiere. Ma questa storia ci sta insegnando che i colpi di testa sono dietro l’angolo, pertanto, da un momento all’altro tutto potrebbe cambiare drasticamente.