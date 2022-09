Brutte notizie per i fan di Terra Amara: Mediaset sospende la soap dal 19 settembre

Continua il grande successo di Terra Amara, ma per il pubblico sono in arrivo brutte notizie

Arrivata in Italia, sulla rete ammiraglia i primi di luglio, Terra Amara fin dalla prima puntata è stato un vero successo. Mediaset si è detta pronta a puntare sulla serie turca come è già accaduto negli anni passati con Cherry Season e Mr. Wrong. Purtroppo, però, per gli amanti di questa bellissima telenovela sono in arrivo brutte notizie: pare che dal prossimo 19 settembre Terra Amara sarà sospesa. Perchè?

Terra Amara: sospesa dal prossimo lunedì 19 settembre

Come spesso accade alle serie che prendono il via durante il periodo estivo, anche Terra amara con l’arrivo dei nuovi programmi storici di canale 5 è stata costretta ad una sospensione.

Il palinsesto autunnale prevede il ritorno di Uomini e donne ma anche di Amici con il day time. Di conseguenza la serie dal prossimo 19 settembre non andrà più in onda, lasciando orfani i suoi telespettatori.

Nel dettaglio dal prossimo lunedì cominceranno Uomini e Donne, la striscia quotidiana di Amici e dal giorno successivo riprenderà anche la striscia dedicata alle vicende degli inquilini del Grande Fratello Vip.

Ecco quando andrà in onda la serie turca

C’è da precisare che la sospensione di Terra Amara sarà solo momentanea. Entro fine anno, molto probabilmente entro fine novembre, se la durata giornaliera non subirà delle improvvise modifiche, Una Vita, chiuderà i battenti. Infatti, non essendo stata rinnovata in Spagna, non ci sono nuove puntate e quindi a breve giungerà al termine.

A questo punto è possibile che le vicende di Ylmaz e Zulejla possano prendere il suo posto, ovvero quello delle 14.10 fino alle 14.45 sempre su Canale 5. Insomma, a meno che Mediaset non ricambi il palinsesto questa dovrebbe essere la nuova collocazione della serie che tanto sta facendo impazzire gli italiani.

Gli ascolti stanno premiando a pieno, si parla infatti di un 20- 21% di share a puntata con una media di 2 milioni di telespettatori. Numeri che fanno ben sperare e portano a pensare al grande successo ottenuto con Il Segreto negli anni passati. Per ora, data la non ufficialità, non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti.