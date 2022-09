Il Paradiso delle signore non va in onda: ecco quando sarà recuperata la puntata n. 3

Mercoledì 14 settembre Il Paradiso delle signore non va in onda per fare spazio ad uno speciale sulla morte di Elisabetta II. Il cambio di palinsesto è stato repentino, pertanto, si è dovuto apportare delle modifiche veloci ai palinsesti della Rai.

Nello specifico, infatti, nella giornata di mercoledì su Rai 1 alle ore 15:00 ci sarà uno speciale per seguire il feretro della regina che lascerà Buckingham Palace per raggiungere la Cattedrale di Westminster. Ma quando sarà recuperata la puntata del Paradiso delle signore? Ecco tutti i dettagli.

Ecco le variazioni di palinsesto Rai sul Paradiso delle signore, che non va in onda

Brutte notizie per i fan del Paradiso delle signore in quanto la soap non va in onda nella giornata del 14 settembre. Molti telespettatori, infatti, si saranno certamente resi conto del cambio di palinsesto che, improvvisamente, è stato apportato alle reti Rai. Il tutto è avvenuto in maniera rapida per fare spazio ad uno speciale dedicato alla morte di Elisabetta II. Sia la Rai sia Mediaset, infatti, hanno deciso di omaggiare la regina stravolgendo i palinsesti.

Lo speciale su Rai 1 andrà in onda fino alle ore 17:05 questo, dunque, implica anche un’altra modifica. Oggi è un altro giorno, infatti, va in onda con orario ridotto, ovvero, dalle 14:05 alle 15:00. Ciò che molti fan della soap opera di Rai 1 si stanno chiedendo, però, è quando sarà recuperato l’episodio numero 3 della settima stagione del Paradiso, che sarebbe dovuta andare in onda mercoledì 14 settembre. Ebbene, la programmazione Rai è stata aggiornata ed ha svelato tutto.

Ecco quando sarà recuperato l’episodio numero 3

L’episodio numero 3 del Paradiso delle signore, che non va in onda mercoledì 14 settembre, verrà trasmesso giovedì 15 settembre. Questo, dunque, implica uno slittamento a catena delle puntate. L’episodio di giovedì, infatti, slitta a venerdì 16. In tale giorno, però, ci sarà un’ulteriore variazione per l’amata soap opera Rai. Venerdì, infatti, l’episodio numero 4 andrà in onda ad un orario anticipato.

I telespettatori dovranno ricordarsi di sintonizzarsi su Rai 1 a partire dalle ore 15:35 e non dalle 16:05 come fatto nei primi due giorni di questa settimana. La soap andrà in onda fino alle ore 16:25 e non fino alle 16:55 come sempre. Al momento, dunque, non si sa con esattezza quando sarà recuperata la puntata in sospeso, ovvero la numero 5. Sul web c’è chi ipotizza che ci sarà uno spazio speciale sabato 17, in modo da evitare lo slittamento alla prossima settimana dell’episodio mancante.