Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere – Facciamo un tuffo nella realizzazione del nuovo spettacolo di Amazon

Dietro la nuova mastodontica serie c’è un accordo bizantino sui diritti, un’enorme quantità di denaro e molte dispute tra gli elfi

l primo episodio della serie spin-off di Amazon La Terra di Mezzo Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, è stato rilasciato in questi giorni. Come ci si aspetterebbe, ha già generato un sacco di dollari: Amazon ha acquistato i diritti della serie per $ 250 milioni; Jeff Bezos voleva realizzare un nuovo Game of Thrones (preoccupando molti fan di LOTR per la quantità di sesso e violenza che potrebbero essere presenti); Peter Jackson non si vede da nessuna parte; un professore di Tolkien ha lasciato il progetto, e si dice che la serie non sia affatto basata sul lavoro di Tolkien.

Con House of the Dragon della HBO che si è goduta un’anteprima da record la scorsa settimana, Amazon è più che mai sotto pressione per rendere il lancio di oggi un successo. Allora, cosa sta succedendo davvero qui? E la Terra di Mezzo ce la farà nel 2022?

L’affare

Se dovessi realizzare una nuova serie spin-off de Il Signore degli Anelli, saresti grato che JRR Tolkien abbia lasciato così tanto materiale da usare.

Ci sono i libri molto amati: la trilogia de Il Signore degli Anelli e lo Hobbit; Il Silmarillion, un’antologia completa in cinque parti di tradizioni e leggende che descrive in dettaglio l’ampio universo di Tolkien Eä; The History of Middle-earth, un’analisi in 12 volumi del processo creativo di Tolkien;

i Racconti incompiuti, una raccolta di storie incomplete e frammenti di opere di Tolkien (alcune delle quali furono raccontate ne Il Silmarillion), e poi ci sono le appendici, circa cento pagine che delineano brevemente i principali eventi delle Quattro Ere, che sono tradizionalmente bloccate sul retro de Il ritorno del re.