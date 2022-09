Manuel Bortuzzo svela come ha conosciuto la sua fidanzata: uno scherzo del destino

Nel corso di una recente intervista rilasciata su Chi, Manuel Bortuzzo ha svelato come ha conosciuto la sua nuova fidanzata. I due, in realtà, si sono visti per la prima volta tre anni fa e poi è stato il destino a farli incontrare nuovamente.

Il capitolo Lulù Selassié è totalmente archiviato, almeno per il nuotatore. Il giovane, infatti, ha svelato di sentirsi molto felice e appagato dalla relazione con la sua nuova compagna. Vediamo cosa ha rivelato.

Ecco come si sono conosciuti Manuel Bortuzzo e la nuova fidanzata

Questo è un momento molto florido per Manuel Bortuzzo. Il nuotatore, infatti, ha confermato quello che tutti, ormai, sapevano, ovvero, che ha una nuova fidanzata. Lei si chiama Angelica Benevieri ed è la cugina di uno dei suoi migliori amici. Anche per questo motivo, Manuel ha ammesso di essere felicissimo di aver intrapreso una relazione proprio con lei.

Nel corso del racconto, poi, l’ex concorrente del GF Vip ha anche spiegato che i due si videro per la prima volta tre anni fa, in quanto lui andò nel locale in cui lavora lei in compagnia di altre persone. In tale occasione scattarono anche una foto, che Angelica gli ha mostrato nel momento in cui hanno deciso di incontrarsi nuovamente. Per Manuel si è trattato di un vero e proprio segno del destino. Al momento i due non si stanno soffermando a fare grossi progetti, ma si stanno dedicando solamente a viversi questo momento speciale.

il silenzio di Manuel sulle gaffe di Angelica

La loro è, dunque, una storia molto particolare, ricca di coincidenze. Proprio per tale ragione, preferiscono vivere alla giornata e scoprire poco alla volta quello che il destino continua ad avere in serbo per loro. Recentemente Angelica è stata protagonista di una bufera social per aver fatto dell’ironia sulle persone disabili. Manuel, però, ha preferito non intervenire sulla faccenda.

Il ragazzo ha già manifestato il suo punto di vista sui social, mostrando una sua foto mentre bacia la sua compagna e manda a quel paese tutti coloro i quali l’hanno attaccata. Questo, dunque, denota che tra i due c’è una complicità davvero forte e un’ironia in grado di superare questo genere di turbolenze. Bortuzzo sta vivendo un nuovo capitolo della sua vita, ma continua a tenere nel cuore l’esperienza del GF Vip. A tal proposito, ha ammesso di essere rimasto in contatto solo con due persone, ovvero, Aldo Montano e Gianmaria Antinolfi.