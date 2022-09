Hotel Val Venosta 4 stelle: cosa vedere e cosa fare in inverno?

Lussureggiante d’estate, candida d’inverno. La Val Venosta in Alto Adige è la destinazione ideale per una vacanza invernale all’insegna del contatto con la natura ed esperienze uniche. Situata tra Austria e Svizzera, la Val Venosta in inverno è patria del divertimento e degli sport invernali come ciaspolate, gare di slitta, escursioni sulla neve, stock sport e biathlon. Per questo motivo è importante scegliere un hotel escursionistico in Val Venosta, in grado di fornire servizi e attività di questo tipo.

Val Venosta: sciare che passione!

Per chi ama sciare le aree sciistiche tra l’austriaca Nauders al Passo Resia e Solda in Val Venosta garantiscono un luogo ideale per dedicarsi a questo sport. Sci, snowboard, fondo e slittino: nelle aree sciistiche della zona c’è solo l’imbarazzo della scelta, grazie alla presenza di molte piste e per tutti i livelli di difficoltà.

Cinque i comprensori sciistici in Val Venosta adatti alle famiglie: Val Martello e Slingia sono infatti centri internazionali di sport invernali come fondo e biathlon.

Sport invernali per tutti

Lungo circa 6 km, il Lago di Resia è battuto da chi pratica pattinaggio in velocità, icesurfing e snowkiting. Tra Martello e Vallelonga torri di ghiaccio e cascate ghiacciate si propongono a un’audience di temerari come gli amanti della scalata. Anche per sci alpinismo e ciaspolate di gruppo molti sono gli itinerari che questo territorio offre soprattutto per le famiglie che trovano in Val Venosta le condizioni ideali per pattinare, slittare e concedersi viaggi sulla neve in slitte trainate da cavalli.

Sport e relax. Chi frequenta la montagna d’inverno sa che dopo una giornata tra escursioni e camminate sulla neve, arriva il momento di concedersi una pausa rigenerante serale all’interno di una sauna.

Itinerari d’inverno in Val Venosta

Concedersi una camminata d’inverno in montagna è qualcosa di speciale, grazie al panorama innevato e ai colori che solo un contesto come la Val Venosta è in grado di donare. Gli scenari alpini innevati sotto il mite sole invernale si prestano perfettamente a lunghe escursioni alla scoperta della natura incontaminata lungo i laghi di San Valentino alla Muta e Resia, attraverso la Vallelunga o alla suggestiva Val Martello.

In Val Venosta chi si arma di ciaspole troverà una vasta rete di sentieri segnalati e percorsi poco frequentati, godendo inoltre di viste panoramiche mozzafiato sulle montagne intorno al gruppo Ortles-Cevedale, sul massiccio del Sesvenna, sulle Alpi Venoste e sulle Dolomiti.

Sport in famiglia: slittino anche di notte

Tra le attività più tradizionali in Alto Adige lo slittino è senza dubbio lo sport preferito soprattutto per i nuclei famigliari e i gruppi di amici. Non è raro sfidarsi in gare di discesa o tentare delle slittate al chiaro di luna. Un’esperienza unica per chi l’ha almeno provata una volta nella vita. Cinque le aree sciistiche della Val Venosta caratterizzate da discese da brivido su tracciati ricchi di curve e spesso illuminati anche di sera. Solo per i più temerari! Particolarmente apprezzata la slittata con la luna piena, ma la Val Venosta si distingue sul territorio dell’Alto Adige per le piste da slittino ben curate, sicure e adatte ai bambini, che offrono viste panoramiche incomparabili sulle cime alpine circostanti coperte di neve.

La magia di pattinare sui laghi ghiacciati

In Alto Adige, l’Alta Val Venosta è una meta piuttosto battuta da chi pratica pattinaggio su ghiaccio e ama la velocità. Grazie ai suoi 6 chilometri di pista di pattinaggio naturale, il Lago di Resia è molto popolare tra gli amanti di questo sport, ma anche dai nuclei familiari.

Oltre alle piste di pattinaggio naturali dei laghi ghiacciati di Resia e San Valentino, e alle piste naturali situate in luoghi più isolati, in Val Venosta si trovano anche piste indoor in grado di accogliere tutta la famiglia, come, ad esempio, l’Iceforum di Laces.

Il Lago di Resia in inverno, grazie a temperature estremamente basse, si trasforma in un’immensa pista naturale per pattinaggio su ghiaccio. Grazie alle sue particolari dimensioni e alla sua conformazione, il Lago di Resia è una meta gettonata per la scena internazionale del pattinaggio su ghiaccio di velocità. La raccomandazione in questo caso, però, è d’obbligo: essere prudenti e praticare questo sport con cautela e responsabilità.