Gadget personalizzati: quanto incidono sulle strategie di marketing?

Le moderne strategie di marketing sono incentrate principalmente su contenuti digitali, destinati alla diffusione attraverso i moderni mass media, in particolare i social network, i siti web, le app per cellulare, le piattaforme di streaming e altri canali analoghi. Questa tendenza ormai estremamente diffusa va ricondotta certamente alla ‘rivoluzione digitale’ che si è consumata all’alba del nuovo millennio e si è consolidata nel corso dell’ultimo decennio. Il boom dell’e-commerce e dei dispositivi portatili ha modificato le modalità di fruizione di prodotti e servizio, spostando il baricentro delle iniziative promozionali verso la dimensione ‘digital’.

In uno scenario di questo tipo, potrebbe stupire (ma non troppo) il fatto che molte aziende non rinuncino anche ad un approccio apparentemente più ‘tradizionale’ al marketing, basato sui gadget personalizzati. La distribuzione di merchandising ‘brandizzato’, infatti, non è una pratica così desueta come si potrebbe pensare, anzi rappresenta una leva di marketing che si è notevolmente evoluta nel corso del tempo, grazie anche al contributo di teorie scientifiche come quelle del “visual marketing”. Ma in che modo incide un approccio di questo tipo sulle strategie di marketing di un brand o di un’azienda? I fattori da prendere in considerazione sono diversi, in quanto coinvolgono l’aspetto economico, promozionale e reputazionale.

Perché puntare ancora sui gadget personalizzati?

La distribuzione di gadget personalizzati sviluppati ad hoc, rivolgendosi a portali specializzati come duelle-promotions.com, offre numerosi vantaggi. Il primo è di natura strettamente economica: salvo rare eccezioni, infatti, il materiale brandizzato ha costi molto contenuti e costituisce una risorsa di marketing low cost; ciò nonostante, è in grado di garantire un buon ritorno di immagine e offre riscontri promozionali significativi.

In aggiunta, il merchandising personalizzato si adatta a contesti e canali di distribuzione diversificati: è possibile sfruttarlo all’interno di negozi e boutique, o laddove vi sia un contatto diretto e continuativo con la clientela, oppure durante eventi fieristici ed espositivi. Non di meno, i gadget sono spendibili come cadeau da riservare a soci, fornitori o clienti di lunga data.

I vantaggi promozionali del merchandising personalizzato

Si è già accennato a come i gadget ‘brandizzati’ possano garantire una serie di vantaggi dal punto di vista promozionale:

contribuiscono a rafforzare l’identità visuale del marchio , così da differenziarlo e renderlo più riconoscibile rispetto a quelli concorrenziali;

, così da differenziarlo e renderlo più riconoscibile rispetto a quelli concorrenziali; migliorano la reputazione del marchio , facendo leva sul sentimento di gratitudine che si innesca mediante la distribuzione di un oggetto in omaggio (ossia gratis). Quest’associazione di carattere positivo si riflette sul brand, migliorandone l’immagine. In sintesi, un prodotto gratis – meglio se di buona qualità – funge da ‘biglietto da visita’ del marchio o dell’azienda e chi riceve il gadget tende a proiettare sul brand le prerogative (positive o negative) dell’oggetto fisico;

, facendo leva sul sentimento di gratitudine che si innesca mediante la distribuzione di un oggetto in omaggio (ossia gratis). Quest’associazione di carattere positivo si riflette sul brand, migliorandone l’immagine. In sintesi, un prodotto gratis – meglio se di buona qualità – funge da ‘biglietto da visita’ del marchio o dell’azienda e chi riceve il gadget tende a proiettare sul brand le prerogative (positive o negative) dell’oggetto fisico; sfrutta le potenzialità della comunicazione non verbale: secondo le teorie di visual marketing, nella sensibilità moderna l’oggetto fisico viene percepito come ‘immagine’, ovvero una sintesi delle sue caratteristiche pratico funzionali ed estetiche, a differenza di quanto accadeva in passato. Un semplice gadget, quindi, può rappresentare un’immagine in grado di veicolare un messaggio in maniera più veloce e potente rispetto ad un testo scritto, risultando più efficace dal punto di vista promozionale.

Affinché un semplice gadget risulti funzionale ad una strategia di promozione del marchio, trasmettendo i valori e la mission che caratterizzano l’operato dell’azienda, è necessario che sia sviluppato con criterio e confezionato con qualità. In caso contrario, infatti, l’oggetto potrebbe sortire l’effetto contrario rispetto a quello desiderato; di conseguenza, l’immagine e la reputazione del soggetto che ne dispone la distribuzione potrebbero essere danneggiate. In sintesi, il destinatario dell’omaggio potrebbe essere spinto a pensare che se un gadget è ‘cheap’, lo è anche l’azienda il cui marchio è riportato su di esso.