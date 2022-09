The Rings of Power (Gli anelli del potere) è un insulto ai fan

Amazon ha cercato di chiudere ogni critica al suo terribile prequel de Il Signore degli Anelli

A poche ore dall’uscita di The Rings of Power, la nuova serie prequel de Il Signore degli Anelli su Amazon Prime Video, Amazon ha compiuto il passo straordinario di sospendere tutti gli ascolti dello show. La reazione del pubblico, è giusto dire, non è stata bella.

Amazon ha molto in sella a The Rings of Power . È ambientato nel mondo fantastico di JRR Tolkien, la Terra di Mezzo, 2000 anni prima degli eventi de Il Signore degli Anelli . Amazon Studios ha speso oltre $ 700 milioni per la prima serie , inclusi $ 250 milioni per i soli diritti, e prevede di realizzare altre cinque serie in arrivo. Arriva in un mercato di streaming online estremamente competitivo, contro il prequel de Il Trono di Spade della HBO , House of the Dragon , il cui primo episodio è andato in onda solo poche settimane prima.

Come dimostrano oltre 24.000 recensioni sul sito web di aggregazione di recensioni Rotten Tomatoes , il pubblico non è assolutamente impressionato da The Rings of Power . Il 61% degli spettatori ha valutato i tre episodi disponibili come “marcio”.

Le élite di Hollywood non hanno accolto bene le critiche. I media hanno accusato le basse valutazioni di un ” contraccolpo razzista ” al cast diversificato dello spettacolo (presenta un elfo latino, un nano nero e “tarsie” multietnici). Alcuni sostengono che le scarse valutazioni su Amazon siano il risultato di trolling deliberato – o “review bombing” – di presunti razzisti che si oppongono alla diversità dello spettacolo.

Ovviamente, il vero motivo per cui il pubblico odia The Rings of Power , nonostante il suo budget da far venire l’acquolina in bocca , è che è un vero disastro.

Gli adattamenti di successo del Signore degli Anelli in passato hanno attinto direttamente ai romanzi di Tolkien. La trilogia di film del regista Peter Jackson dei primi anni 2000 è stata fedele ai libri ed è stata prodotta con amorevole attenzione ai dettagli. Per questo, è stato apprezzato sia dai fan che dalla critica, i suoi tre film hanno vinto 17 Oscar, incluso quello per il miglior film nel 2004 per il suo epico capitolo finale, Il ritorno del re .

Ma man mano che gli adattamenti si allontanano ulteriormente dal materiale di partenza, tendono a diminuire di qualità. La successiva trilogia de Lo Hobbit del 2012-2014 di Peter Jackson ha infilato un tempo di esecuzione di otto ore da un unico breve libro per bambini, risultando in una narrativa sfocata e tortuosa.

The Rings of Power di Amazon , sebbene liberamente basato sulla tradizione di Tolkien, è una storia completamente nuova. Sfortunatamente, questo lascia la Terra di Mezzo ei suoi abitanti alla mercé degli scrittori noiosi e filistei di Hollywood.

Prendi il modo in cui la serie utilizza il vero tropo hollywoodiano del “girlboss”. È ovunque in The Rings of Power . Galadriel – la serena e nobile regina degli elfi resa così intramontabile da Cate Blanchett nei film di Jackson – è ridotta a un’invincibile, acrobatica dama d’azione con una pacca sulla spalla. In una delle prime scene, mentre i suoi compagni muoiono inutilmente fuori dallo schermo, il comandante Galadriel invia in modo sgargiante un feroce troll delle nevi, da solo, con completa facilità e del tutto illeso. Non solo questo rende un incontro noioso, ma rende anche difficile per gli spettatori identificarsi con Galadriel. Nessuno vuole fare il tifo per un personaggio che supera gli ostacoli così facilmente. È meglio lasciare alcune storie sulle origini all’immaginazione. Non è nemmeno solo Galadriel. Tutte le donne sono scritte allo stesso modo. Un altro filo conduttore si concentra su Bronwyn, una contadina apparentemente normale senza poteri magici. Eppure nel secondo episodio, quando un orco grottesco e imponente invade la sua casa e attacca suo figlio, lei lo uccide facilmente e ne prende la testa come trofeo. Il girlboss è all’altezza di ogni sfida. Il pubblico ha difficoltà a relazionarsi con questi personaggi impeccabili e unidimensionali. Il dialogo non è migliore. Basta guardare il trailer per vederlo. Riceviamo battute del tipo: ‘Ognuno di noi, ognuno, deve decidere chi saremo!’ Oppure: ‘Scegli non la via della paura, ma quella della fede!’ Accanto alla colonna sonora melodrammatica e alle inquadrature al rallentatore gratuite, queste banalità dell’assemblea scolastica gracchiano orribilmente. Il trailer in questione ha uno sbalorditivo rapporto 1:10 tra Mi piace e Non mi piace su YouTube, con quasi 600.000 pollici in giù su 14 milioni di visualizzazioni. (YouTube ha rimosso il contatore del non mi piace l’anno scorso, un altro metodo per sopprimere cinicamente il feedback dei fan.) Il Signore degli Anelli è solo l’ultimo di una lunga serie di amati franchise a cui è stato dato il trattamento sveglia. Negli ultimi anni, Hollywood si è immischiata in tutti i tipi di franchise iconici, da Star Wars e Ghostbusters a The Hulk. (In She-Hulk: Attorney at Law , una nuova serie TV, una versione femminile della meschina macchina verde offre lezioni femministe sul richiamo dei gatti.)

La narrativa mediatica attorno a questi adattamenti svegli segue sempre lo stesso schema. Innanzitutto, la prossima produzione è pubblicizzata come rivoluzionaria e innovativa per aver portato il franchise in una “nuova direzione” diversificata. Quando vengono sollevate preoccupazioni sul fatto che questa nuova direzione possa compromettere la narrazione, queste vengono liquidate come esagerate, bigotti e reazionarie.

Inevitabilmente, quando esce la nuova versione sveglia della serie TV o del film, finisce per essere deludente e mal accolto. Questo non sorprende, dato che gli scrittori si stanno impegnando molto di più nel predicare un messaggio giusto che nel creare una storia avvincente. A questo punto, tuttavia, l’industria cinematografica ha una scusa conveniente: se i fan sono scontenti, gli studios semplicemente respingono le critiche come motivate dal razzismo o dal sessismo, quindi possono essere tranquillamente ignorate.

Nel frattempo, i critici svegliati tendono a elogiare le nuove produzioni. Su Rotten Tomatoes, uno stupefacente 84% dei critici ha finora valutato i terribili Rings of Power come “freschi”. La divergenza tra i critici e i fan è considerata un’ulteriore prova che non ci si può fidare della risposta del pubblico.

Nel fine settimana, Amazon ha finalmente riattivato le valutazioni del pubblico di The Rings of Power. Finora, il 32% delle 2.000 recensioni ha ricevuto solo una stella .

Agli sceneggiatori, critici e produttori di un flop così costoso potrebbe non interessare cosa pensa il pubblico, ma sicuramente alcuni dei dirigenti di Amazon devono essere un po’ preoccupati per questo. Amazon potrebbe avere tasche profonde, ma in un mercato competitivo dovrà sicuramente iniziare ad ascoltare i fan prima o poi se vuole fidelizzare gli spettatori. La bolla sveglia di Hollywood alla fine dovrà scoppiare. L’unica domanda è quando.