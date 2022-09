Perché la Star di Stranger Things Maya Hawke vorrebbe morire nella Quinta Stagione

La star di Stranger Things Maya Hawke vorrebbe vedere Robin vivere il suo “momento da eroe” e “morire con onore” durante la quinta e ultima stagione

Maya Hawke rivela le sue speranze per Robin nella quinta stagione di Stranger Things, l’ultima stagione della serie Netflix di successo. Dopo una pausa di tre anni, la stagione 4 è stata rilasciata in due parti all’inizio di quest’anno per il pubblico record di Stranger Things su Netflix.

L’ultima stagione della serie soprannaturale di successo è suddivisa in diverse trame, che convergono quando tutti tornano su Hawkins per aiutare a sconfiggere Vecna, una nuova minaccia proveniente dal Sottosopra con legami passati con Mille Bobby Brown’s Eleven.

Sebbene la stagione 4 di Stranger Things sia più grande che mai, in gran parte gioca sul sicuro in termini di uccisione dei personaggi. A parte il dottor Brenner e Max, l’ultimo dei quali è stato rianimato da Undici, Eddie Munson è stata una delle morti di maggior impatto della stagione.

Tuttavia, non è stato poi così sorprendente considerando che continua la tendenza di Stranger Things di uccidere un nuovo personaggio preferito dai fan introdotto all’inizio della stagione, con esempi passati come Bob di Sean Astin nella stagione 2 e Dr. Alexei nella stagione 3. Tuttavia, tutte le scommesse dovrebbero essere annullate nella quinta e ultima stagione, che vedrà i personaggi principali dello show rischiare tutto per vincere la guerra contro Vecna.

Durante una recente intervista con Rolling Stone, Hawke ha rivelato le sue speranze per Robin nella quinta stagione di Stranger Things. Considerando che è l’ultima stagione dello show, e si aspetta che molti personaggi moriranno, Hawke vorrebbe davvero vedere Robin essere uno di quelli ” muori con onore “ed esci da eroe”, come farebbe qualsiasi attore . Leggi cosa ha detto di seguito:

Bene, è l’ultima stagione, quindi le persone probabilmente moriranno. Mi piacerebbe morire e avere il momento del mio eroe. Mi piacerebbe morire con onore, come farebbe qualsiasi attore. Ma amo il modo in cui i Duffer Brothers amano i loro attori. Il motivo per cui scrivono così bene per me e per tutti gli altri è perché si innamorano dei loro attori e dei loro personaggi e non vogliono ucciderli. Penso che sia una bella qualità che hanno, e non lo augurerei via.

I commenti di Hawke sono in risposta alle critiche di Millie Bobby Brown sulla riluttanza di Stranger Things a uccidere i personaggi principali. All’inizio di quest’estate, l’attore Eleven ha scherzosamente definito i Duffer Brothers “Sally sensibili” e ha detto che Stranger Things dovrebbe sforzarsi di essere più simile a Game of Thrones , che è noto per aver ucciso personaggi amati in modo scioccante. I Duffer hanno persino risposto alle critiche di Brown e hanno difeso le decisioni creative dello spettacolo.