Pago e Serena sono tornati insieme: avvistamenti e gesti sospetti (FOTO)

In queste ore sta circolando sul web un gossip piuttosto intrigante che riguarda Pago e Serena Enardu. La loro storia è giunta al capolinea un po’ di mesi fa, dopo numerosi tira e molla e alti e bassi.

Tutto sembrava essere perduto, tuttavia, qualcosa sembra sia cambiato. In molti hanno diffuso delle segnalazioni sul loro conto secondo cui pare siano in reciproca compagnia. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Riavvicinamento tra Serena e Pago?

Tra le coppie del mondo della televisione più discusse è annoverata, sicuramente, anche quella formata da Pago e Serena Enardu. I due parteciparono anche ad una scorsa edizione del GF Vip generando molto sgomento. I fan, poi, hanno continuato a seguire la loro storia attraverso i social. La relazione non è mai stata sempre rosea e tranquilla, sta di fatto che spesso si sono resi protagonisti di litigi che li hanno portati alla rottura definitiva qualche tempo fa.

Da quel momento, di loro si erano perse le tracce, almeno dal punto di vista di coppia. Da poco, però, alcuni utenti hanno divulgato sul web delle segnalazioni piuttosto interessanti. L’influencer Deianira Marzano ha riportato tutte le voci che le sono pervenute ed ha asserito che tra i due giovani potesse esserci un ritorno di fiamma. A scatenare questo dubbio sono stati alcuni recenti avvistamenti che non sembrano lasciare spazio ad equivoci.

La Enardu insinua un dubbio dopo le segnalazioni

Stando a quanto riportato da tali segnalazioni, Pago e Serena Enardu sarebbero stati avvistati a Cagliari all’interno di un centro commerciale. Per il momento, però, i diretti interessati non si sono sbilanciati sulla vicenda, anche se dai loro volti trapela una certa serenità. Serena, infatti, in questi giorni si è concessa una piccola fuga dalla realtà trascorrendo qualche giorno di relax presso il resort di una sua amica.

Pago, invece, si sta dedicando al suo lavoro e alla sua più grande passione che è la musica. Tornando all’ex tronista di Uomini e Donne, però, la giovane ha lasciato captare qualcosa. In queste ore, infatti, ha aperto la box delle domande chiedendo ai fan di sbizzarrirsi con le richieste. Al contempo, però, ha detto di sentire che di lì a poco si sarebbe scatenato il caos, forse perché tutti le avrebbero chiesto spiegazioni in merito al ritorno di fiamma con Pago. Vedremo.