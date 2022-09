Oroscopo 16 settembre 2022: Ariete rigidi, Bilancia più sollevati

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 16 settembre, i nati sotto il segno della Vergine possono guardare avanti in maniera più ottimistica. Gli Scorpione sono determinati.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Oggi vi sentite un po’ rigidi e inflessibili. Cercate di dare tempo al tempo e di non essere frettolosi nelle decisioni. Molto presto ci saranno delle novità dal punto di vista finanziario, quindi, cercate di tenere gli occhi aperti.

Toro. L’oroscopo del 16 settembre vi invita a circondarvi delle persone giuste. Non tutti si comportano in maniera sempre onesta e sincera, quindi, prestate attenzione. In ambito professionale dovete prendere qualche decisione.

Gemelli. Il lavoro procede in maniera piuttosto tranquilla, ma non crogiolatevi sugli allori e, soprattutto, non date mai nulla per scontato. In ambito sentimentale, invece, Venere è favorevole, quindi vi invoglia ad essere più decisi.

Cancro. Se siete indecisi su una decisione da prendere, lasciatevi consigliare da una persona cara. Oggi potrete finalmente togliervi qualche sassolino dalla scarpa dal punto di vista professionale, ma cercate di essere cauti.

Leone. Attenti alle nuove opportunità. Esse potrebbero cambiare sia in positivo ma anche in negativo le vostre abitudini, siete pronti a rischiare il tutto per tutto? Le stelle sono un po’ altalenanti per quanto riguarda l’aspetto prativo.

Vergine. Non bisogna mai accontentarsi. Cercate di lottare e di insistere sempre per migliorarvi e per conseguire gli obiettivi desiderati. La Luna è stata un po’ contraria, ma d’ora in avanti ci saranno miglioramenti, dovete solo crederci.

Previsioni 16 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ci sono delle novità interessanti sul fronte dell’amore. Anche le coppie potrebbero vivere un momento di scombussolamento che porterà ad una decisione importante, o dentro o fuori. Sul lavoro siete equilibrati.

Scorpione. Quando avete un obiettivo risulta molto difficile farvi cambiare idea. Se avete delle aspettative un po’ troppo elevate, non temete. Meglio puntare sempre in alto, sempre al meglio. Economicamente ci sarà un miglioramento.

Sagittario. Il lavoro promette piuttosto bene. Siete un po’ stanchi a causa dei numerosi impegni che avete avuto in questo periodo, tuttavia, poco alla volta riuscirete sicuramente a rimettervi in carreggiata.

Capricorno. Non permettete alle persone care di incidere sui vostri pensieri. Rispettare le opinioni e i sogni altrui è alla base di ogni rapporto sano e duraturo. In caso contrario, invece, potreste trovarvi a dover affrontare dei problemi.

Acquario. Non perdete mai la speranza. L’Oroscopo del 16 settembre vi invita a non essere troppo severi con voi stessi. Siete un po’ troppo autocritici e questo potrebbe causare alcune incomprensioni. Buon momento per dare luogo ad un chiarimento.

Pesci. Siete preparati ad affrontare delle sfide piuttosto incisive sul lavoro. Altrettanto, però, non accadrà dal punto di vista dell’amore. Quando ci sono di mezzo i sentimenti tendete a perdere la vostra lucidità, fate attenzione.