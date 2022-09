GF Vip, grande attore napoletano nel cast: il colpaccio di Alfonso Signorini

In queste ore è trapelata sul web una notizia davvero esilarante che riguarda il cast del reality show che da lunedì prossimo ritornerà a tenere compagnia agli italiani. Nello specifico, pare che Alfonso Signorini abbia dato luogo ad un vero e proprio colpaccio includendo tra i concorrenti del GF Vip un attore molto famoso.

La persona in questione ha recitato nella serie Elisa di Rivombrosa, ne l’Allieva 3, è stato ballerino di Ballando con le stelle e molto altro. Vediamo nel dettaglio cosa è emerso e di chi si tratta.

Ecco chi è il noto attore nel cast del GF Vip 7

Il cast del GF Vip si sta completando sempre di più e all’elenco, in queste ore, si è aggiunto anche il nome di un attore molto famoso. A dare la notizia è stato il magazine Oggi, che ha svelato che Alfonso Signorini pare abbia corteggiato un personaggio di spicco nel mondo della televisione. La persona di cui stiamo parlando è Sergio Assisi. Quest’ultimo è noto al pubblico per le numerose apparizione in film e serie tv, in cui ha interpretato i personaggi più disparati.

Lo abbiamo visto svolgere il ruolo di cattivo, ma anche di donnaiolo simpatico e furbetto. Insomma, un attore versatile che è in grado di adattarsi ad ogni tipo di ruolo gli venga assegnato. Proprio in virtù della sua poliedricità, dunque, sarebbe davvero divertente scoprire come si comporterebbe nella casa più spiata d’Italia. In tale luogo, infatti, dovrebbe interpretare il ruolo, forse, più difficile, ovvero, quello di se stesso.

Gli altri nomi ufficiosi dei concorrenti del reality show

Ad ogni modo, almeno per il momento non vi è la conferma ufficiale della sua partecipazione. Gli unici nomi confermati anche dallo staff del reality show sono quelli di Pamela Prati, Giovanni Ciacci e Wilma Goich. Tutti gli altri, invece, verranno rivelati in maniera ufficiale nel corso delle prime due puntate del reality show. Ricordiamo che il GF Vip riaprirà i battenti lunedì 19 settembre e si partirà già con il doppio appuntamento settimanale.

La seconda puntata, infatti, è prevista venerdì 23 settembre. I concorrenti, dunque, entreranno nella casa in maniera scaglionata, in modo da dare il giusto peso e dedicare il giusto tempo a ciascuno di loro. Tra gli altri nomi probabili ci sono anche quelli di Luca Salatino, Antonino Spinalbese, Carolina Marconi, Amaurys Perez, George Ciupilan e altri.