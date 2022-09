Ilary Blasi, lo zio attacca Francesco Totti: il gesto che genera sgomento

Continua la guerra tra Ilary Blasi e Francesco Totti e stavolta nella faccenda si è intromesso anche lo zio della showgirl. Di recente è stato il compleanno del fratello della madre dell’ex letterina di Passaparola e i familiari si sono riuniti in una piccola festicciola.

Stefano, zio di Ilary, ha voluto immortalare il tutto attraverso uno scatto, che poi è stato pubblicato sui social. Al di sotto di tale immagine, però, l’uomo ha annesso una didascalia che ha generato un bel po’ di sgomento.

Il commento sgradevole dello zio di Ilary Blasi: è per Francesco Totti?

Lo zio di Ilary Blasi ha lanciato una frecciatina alquanto velenosa a Francesco Totti. In occasione del suo compleanno, infatti, ha voluto pubblicare su Instagram un’immagine con tutta la famiglia ritratta. Tra i presenti c’erano anche Ilary e le sue due figlie Isabel e Chanel. Ad ogni modo, l’uomo ha aggiunto una didascalia volta ad enfatizzare il concetto di famiglia. Nello specifico, ha detto che quello fosse l’esempio giusto da dare.

Malgrado le burrasche, infatti, la famiglia è quel posto in cui puoi sempre tornare, il proto sicuro in cui rifugiarsi. Grazie all’amore si è in grado di superare ogni ostacolo e di venire a capo di ogni situazione, anche la più incresciosa. Come se non bastasse, poi, Stefano ha aggiunto che i suoi genitori hanno sempre insegnato ai figli ad essere giusti e onesti e non furbi e calcolatori.

La reazione della famiglia di Ilary

Insomma, le parole dello zio di Ilary Blasi sono sembrate a molti come una velenosa frecciatina a Francesco Totti. Anche il loro matrimonio ha vissuto degli alti e bassi e dei momenti di cedimento, tuttavia, l’amore sarebbe dovuto essere in grado di ricucire tutto, invece così non è stato. Ad ogni modo, il post dell’uomo è stato molto apprezzato anche dalle sorelle della Blasi.

La maggiore, Silvia, infatti, ha messo mi piace a tale post, mentre Melory ha commentato con un cuore rosso. In merito ad Ilary, invece, la showgirl ha preferito non intervenire sulla faccenda non mostrando nessun segno di approvazione. Intanto, i fan sono curiosi di sapere come andrà a finire la battaglia ormai cominciata tra i due protagonisti. Si vocifera in questi giorni che i due potrebbero giungere ad un accordo per il bene dei figli. Sarà davvero così? Vedremo.