Il Paradiso delle signore, trama 19 settembre: una dolce attesa e uno scontro

Lunedì 19 settembre ci sarà un nuovo appuntamento con Il Paradiso delle signore. Dopo le variazioni apportate la scorsa settimana, dato che la soap opera non è andata in onda mercoledì e la puntata è stata recuperata eccezionalmente sabato 17, adesso tutto torna alla normalità.

L’episodio che verrà trasmesso, infatti, sarà il numero 6, così come originariamente stabilito. Esso sarà caratterizzato da una lieta novella, ma anche da uno scontro molto acceso. Inoltre, Adelaide si troverà sotto il ricatto di Umberto.

Festa al Paradiso delle signore, Adelaide sotto scacco

Le anticipazioni della puntata del 19 settembre del Paradiso delle signore rivelano che Stefania starà molto male nel ripensare al momento in cui si è dovuta distaccare da sua madre dopo la festa di fidanzamento. Ezio, dal canto suo, cercherà di trovare un modo affinché Gloria possa uscire prima del previsto dal carcere. Stefania Colombo, infatti, ha appena lanciato il suo primo libro e Vittorio deciderà di dare il giusto peso all’evento.

Nello specifico Conti organizzerà al grande magazzino la presentazione della nuova opera che si intitola “La madre ritrovata”. Adelaide, nel frattempo, continuerà ad essere sotto il ricatto di Umberto. I comportamenti che ha assunto al grande magazzino hanno molto indispettito il commendatore che, infatti, non perderà occasione per tenere la cognata sotto scacco. Nello specifico, l’uomo la esorterà a raccontare tutta la verità a Marco sul suo sporco inganno, altrimenti sarà lui a farlo.

Trama 19 settembre: Tina è incinta, Gemma fatica ad ambientarsi

Adelaide, dunque, si troverà con le spalle al muro e davvero non saprà come comportarsi e quale sia la giusta strategia da applicare. Allo scopo di aiutare la donna, Matilde deciderà di restare in città e rinuncerà a tornare a Belluno. Nella puntata del 19 settembre del Paradiso delle signore, poi, vedremo che in casa Amato giungerà una notizia inaspettata. Tina informerà i suoi familiari di essere in dolce attesa.

Purtroppo, però, la gravidanza si rivelerà essere a rischio, pertanto la giovane è costretta a stare molto a riposo. Agnese, allora, comincerà a chiedersi se forse non sia il caso di lasciare Milano e di raggiungere sua figlia a Londra per starle accanto e prendersi cura di lei. Gemma, invece, si troverà ad affrontare un difficile ritorno e non solo. La giovane, infatti, avrà anche uno scontro molto intenso con la sorellastra Stefania.