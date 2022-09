Uomini e donne, un cavaliere cacciato dal programma: ecco cosa è successo

Ecco tutta la verità sull’abbandono di Maurizio Guerci dal programma, ex cavaliere di Uomini e donne

Chi ha seguito Uomini e donne nella scorsa edizione sicuramente si ricorderà di Maurizio Guerci. Il cavaliere per un lungo periodo ha conosciuto e frequentato Gemma Galgani senza però concludere nulla di fatto.

La dama sembrava molto interessata all’uomo, ma purtroppo tra i due è finita malissimo. A quanto pare a distanza di tempo è arrivata la verità, ovvero il perchè improvvisamente l’uomo non ha più preso parte alla trasmissione.

Uomini e donne: l’addio di Maurizio Guerci

Maurizio Guerci ha preso parte a Uomini e donne nel 2021. Durante la sua partecipazione ha avuto modo di conoscere e frequentare Gemma. Il loro flirt però è terminato subito dopo poco per varie incomprensioni.

Intanto, nel programma, Guerci ha fatto anche la conoscenza di Valentina Dartavilla Lupi ma anche in questo caso nulla ha portato a un fidanzamento. In una recente intervista l’ex cavaliere ha spiegato che quella con Gemma è stata una bella amicizia e nulla di più e secondo lui la dama sbaglia a fidarsi subito di chi va a corteggiarla.

La verità sull’addio al trono over

Maurizio Guerci improvvisamente ha abbandonato Uomini e Donne. All’inzio in molti pensavano che fosse stato cacciato dal programma, in quanto circolavano cattive indiscrezioni su di lui, ovvero che avesse una compagna fuori.

La verità però è un’altra: Guerci ha lasciato il programma per diverse esigenze di lavoro e non solo. Pare infatti che all’interno del parterre, a detta sua non ci fossero donne che lo avevo colpito particolarmente.

Queste le sue parole rilasciate sempre a ‘Uomini e Donne Magazine’: “Non volevo prenderle in giro o illuderle. Non ero lì per perdere tempo con persone che non mi piacevano”. Oggi è felicemente fidanzato con una donna misteriosa e sembra che tra i due tutto proceda a gonfie vele.

“Preferisco mantenere la sua privacy. Non siamo neanche sui social. E non perché sia una relazione clandestina, ma perché siamo riservati. È una persona con dei trascorsi, come me: è stata già sposata”.