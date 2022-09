GF Vip 7, ecco svelato il cast completo: chi entrerà nella casa

Dopo numerose indiscrezioni, tira e molla e pettegolezzi, finalmente è stato pubblicato online il cast completo della prossima edizione del GF Vip. Al timone, chiaramente, ci sarà Alfonso Signorini, che quest’anno sarà accompagnato da Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

A condurre il GF Vip Party, invece, ci saranno Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, mentre Giulia Salemi avrà un compito importante nella gestione dei commenti social legati al reality show. Sophie Codegoni, invece, condurrà Casa Chi e intervisterà i concorrenti del programma una volta usciti e non solo. Ma adesso veniamo al cast.

Ecco i primi concorrenti del GF Vip, molti nomi già trapelati

Davide Maggio ha svelato i concorrenti della prossima edizione del GF Vip, pertanto, adesso il cast è completo. A varcare la soglia della porta rossa saranno 23 persone. Il reality comincerà lunedì 19 settembre e saranno previsti doppi appuntamenti settimanale. Attualmente, la data di fine è fissata per il 26 dicembre, ma con ogni probabilità ci sarà una proroga.

Per quanto riguarda i concorrenti che varcheranno la soglia della porta rossa, invece, essi sono i già noti Pamela Prati, Giovanni Ciacci e Wilma Goich. Ad essi vanno ad aggiungere anche Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi, di cui anche si era parlato in queste settimane. Poi ancora: l’attore Marco Bellavia, il tiktoker George Ciupilan e l’influencer Sofia Giaele De Donà. Anche Alberto De Pisis, nome trapelato ieri, è stato confermato come concorrente ufficiale.

Il cast completo del reality show

Il cast del GF Vip, poi, è integrato con la presenza di Daniele Del Moro, ex concorrente del reality e tronista di Uomini e Donne, Luca Salatino, anche lui da dating show della De Filippi, Edoardo Donnamaria, direttamente da Forum, Gegia e Charlie Gnocchi. Anche l’icona trans ha ottenuto il lasciapassare per entrare in casa, stiamo parlando di Elenoire Ferruzzi.

Poi ancora: Ginevra Lamborghini, la giornalista Sara Manfuso, Carolina Marconi, Nikita Pelizon, nota per aver partecipato anche a Temptation Island, Amaurys Pérez, la showgirl Cristina Quaranta, Attilio Romita e, infine, Patrizia Rossetti. Come è possibile vedere, molti di questi nomi sono già trapelati nel corso di questi mesi. Ad ogni modo, considerando il quasi certo prolungamento del reality show, è altamente probabile che a questo elenco si aggiungeranno strada facendo altri protagonisti. Intanto, coloro i quali entreranno lunedì sono già in isolamento.