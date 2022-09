Loredana Lecciso, finalmente la proposta di nozze: “Non vedo l’ora”

Grandi cambiamenti per Loredana Lecciso: sono in arrivo le nozze di sua figlia Brigitte

Loredana Lecciso che da più di venti anni vive accanto ad Albano Carrisi, ha confessato in una recente intervista un dettaglio sulla sua vita privata. Si tratta di una gioia immensa che tutti in famiglia attendevano da tempo.

A breve arriveranno i cosiddetti fiori d’arancio ma non per lei come in tanti credono ma per sua figlia Brigitte. La show girl salentina presto potrà vedere la sua prima bambina, avuta da Fabio Cazzato all’altare e magari diventare presto mamma anche lei.

Loredana Lecciso, sua figlia Brigitte convola a nozze

La show girl non ha nascosto la gioia immensa che sta provando in queste settimane. La sua prima figlia sta per diventare moglie e chissà magari presto mamma. Loredana ha fatto sapere che la proposta del compagno Yan è giunta inaspettata in una location davvero da sogno, il Kenya.

Come un vero principe si è inginocchiato a lei offrendole l’anello. Lo scatto è stato condiviso sul profilo Instagram di Brigitta, che ha accompagnato il momento con le parole della bellissima canzone My evything, ovvero Il mio tutto. Un amore lungo e sincero quello di Brigitta e Yan che finalmente dopo anni di fidanzamento coroneranno il loro sogno: diventare marito e moglie.

la nuova vita accanto ad Al Bano e i nuovi progetti

Loredana, inoltre, ha fatto sapere che Brigitta non è in attesa, ma non ha nascosto il desiderio di voler diventare presto nonna. “Al momento Brigitta non è in attesa, ma mi piacerebbe molto diventare una nonna, mi impegnerei e sarebbe una grande gioia”.

Intanto, la Lecciso che da tempo si è allontanata dal mondo dello spettacolo ha fatto sapere che ad oggi fa la mamma a tempo pieno. Si gode i suoi figli e si prende cura delle rose che piantate insieme ad Al Bano. Inoltre sta anche lavorando a una linea di abbigliamento tutta sua. Infine, è anche tornata ad essere giornalista vorrebbe cominciare delle piccole collaborazioni raccontando la sua Puglia. Insomma, proprio un’altra vita.