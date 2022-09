Stefannia Orlando e il marito si sono lasciati? Lei sconvolge tutti con un commento (FOTO)

In queste ore sta impazzando sul web un gossip che riguarda Stefania Orlando e suo marito. Era da un po’ di tempo che i due non si mostravano più sui social in reciproca compagnia e i fan avevano cominciato a nutrire dei sospetti.

In queste ore, però, ci ha pensato la diretta interessata a lasciare senza parole i numerosi fan che la seguono con passione e ammirazione. Vediamo nel dettaglio che cosa pare stia succedendo.

I rumor sulla possibile rottura tra Stefania Orlando e suo marito

Stefania Orlando e suo marito Simone Gianlorenzi si sono lasciati? Questa è la domanda che molti fan si stanno ponendo in queste ore. Ad insinuare questo dubbio sono stati alcuni comportamenti insoliti assunti dai due protagonisti sui social, specie lei. La showgirl, infatti, ha smesso di mostrarsi in compagnia del suo uomo e la cosa ha generato tante domande. Molte persone, così, hanno iniziato a domandarsi che cosa potesse essere successo.

Ebbene, stando a quanto trapelato sui social, pare che la Orlando stia attraversando un periodo particolare. La donna, infatti, ha di recente pubblicato un commento su Insatgram in cui ha parlato delle cose che finiscono e delle persone che ti lasciano. Nello specifico, si è soffermata sul fatto che la vita sia imprevedibile e che dietro ogni sorriso, in realtà, può celarsi del dolore. Malgrado questo, però, la vita insegna anche ad essere forti. Le persone che ti abbandonano ti spingono ad amarti e quelle che restano ti insegnano l’amore. (Continua dopo la foto)

Si tratta solo di una scelta mediatica?

Insomma, un post davvero malinconico, che non sta facendo altro che aumentare sempre di più i sospetti dei fan dell’ex concorrente del GF Vip. Inoltre, ieri Stefania Orlando ha partecipato ad un importante evento a Roma, durante il quale ha ricevuto anche un premio, tuttavia, il marito non c’era. Non ottenendo risposta dalla diretta interessata, i fan hanno domandato agli esperti di gossip, Deianira e Amedeo, cosa fosse successo.

I due hanno fatto un po’ di indagini ed hanno scoperto qualcosa. Alcune persone, infatti, hanno pubblicato delle foto in cui i due sono insieme e la data in cui sono state scattate le foto è molto vicina. Questo, dunque, potrebbe significare che i due hanno semplicemente deciso di apparire poco sui social. Ma perché quel post così triste allora? Il mistero si infittisce.