Norman Reedus descrive lo spinoff di Daryl’s Walking Dead e l’ambientazione europea

Norman Reedus descrive in dettaglio il suo spin-off di Daryl Dixon Walking Dead, spiegando l’ambientazione europea dello show e come è diverso da The Walking Dead

Norman Reedus parla dello spin-off di The Walking Dead di Daryl Dixon , descrivendo in dettaglio la sua ambientazione europea e come è diverso da The Walking Dead. Reedus è stato uno dei membri principali del cast di The Walking Dead dalla seconda stagione in poi. Tuttavia, la serie TV post-apocalittica di successo sta volgendo al termine con il suo episodio finale che sarà presentato in anteprima il 20 novembre.

Mentre lo spettacolo sta finendo, il franchise di The Walking Dead vivrà poiché ha respinto gli incredibili 6 spin-off fino ad oggi . Daryl di Reedus, Negan di Jeffrey Dean Morgan e Rick Grimes di Andrew Lincoln sono tutti tra i personaggi di The Walking Dead che ottengono i loro spin-off.

Lo spin-off senza titolo di Daryl di Reedus sarà presentato in anteprima l’anno prossimo. È stato annunciato per la prima volta che sarebbe stato sviluppato nel settembre 2020, nello stesso momento in cui è stato rivelato che The Walking Dead stava finendo. Tuttavia, la premessa e i dettagli dello spin-off sono cambiati un po’ nel corso degli anni.

Inizialmente, lo spettacolo doveva essere uno spin-off di Daryl e Carol (Melissa McBride) , fino a quando la produzione non è andata oltreoceano e McBride ha abbandonato il progetto. Anche la showrunner di Waking Dead Angela Kang ha lasciato il progetto. Nonostante alcuni cambiamenti, Reedus ha mostrato fiducia nel suo prossimo spin-off.

In un’intervista con EW, Reedus ha parlato un po’ di più del suo spin-off di Daryl, della sua ambientazione e di cosa comporterà. Reedus ha confermato di essere già stato in Francia per la produzione dello spettacolo. L’ambientazione europea è piuttosto centrale nella trama poiché la serie seguirà Daryl mentre si sveglia nel continente europeo senza ricordare come sia arrivato lì. Questo innesca una missione per Daryl per tornare a casa ancora una volta. Reedus ha anche sottolineato quanto sarà diverso lo spin-off da The Walking Dead , in più modi della semplice location. Dai un’occhiata alla sua dichiarazione di seguito:

Sapevamo di voler fare uno spettacolo che andasse nella direzione opposta, solo perché non volevamo fare la stessa cosa. Quindi è quello che stiamo facendo. E sarà molto diverso. La storia è diversa. I personaggi sono molto diversi. C’è un tono diverso, c’è una luce diversa, c’è un suono diverso. È un’atmosfera completamente diversa… Sono stato in location scout qui e cose del genere, ma è anche più di una semplice posizione. Sono tutte le cose che amiamo di quei personaggi e di quegli spettacoli, ma sarà nuovo di zecca, cosa di cui sono entusiasta.

Sebbene il progetto non fosse inizialmente previsto per l’estero, l’ambientazione europea darà sicuramente una nuova svolta al franchise di The Walking Dead. Inoltre, apre le porte per potenzialmente collegarsi ad altri racconti di Walking Dead. Reedus ha confermato che la serie è in qualche modo legata alla scena dei titoli di coda del finale di The Walking Dead: World Beyond , che presentava un laboratorio francese e esperimenti sui camminatori varianti. Resta da vedere come i due spettacoli si legheranno insieme, ma è chiaro che Reedus ha grandi progetti e motivazioni per la sua ambientazione specifica.