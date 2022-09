Uomini e Donne, Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi tornano in studio? La risposta

La storia d’amore tra Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi è giunta al termine da poco e i fan sono curiosi di sapere se la coppia tornerà a Uomini e Donne. In queste ore, la ragazza ha deciso di dare luogo ad un botta e risposta su Instagram in cui ha soddisfatto le curiosità di molti utenti.

Tra le domande, infatti, ha risposto anche a quella legata al talk show pomeridiano. Di solito, alle coppie che scoppiano viene data la possibilità di tornare in trasmissione, per spiegare almeno cosa sia successo, accadrà lo stesso anche a loro? Vediamo.

La fine della storia tra Camilla e Riccardo

Un po’ di settimane fa, Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi hanno annunciato la loro separazione. La loro storia è nata a Uomini e Donne alcuni anni fa, quando lui era tronista e lei corteggiatrice. La relazione è durata un bel po’ di tempo, ma di recente le cose hanno cominciato a non andare più bene. Dopo aver riflettuto abbastanza sul da farsi, i due hanno preso la decisione di interrompere la loro relazione. A dare l’annuncio è stata lei attraverso il suo profilo Instagram.

La ragazza, però, ha preferito non entrare nel merito della faccenda, tenendo segreti i veri motivi che sono alla base della loro scelta. In merito a Riccardo, invece, il ragazzo è stato molto più reticente sui social. Lui non ha parlato mai apertamente della faccenda, mostrando semplicemente sprazzi della sua vita quotidiana, che esulano da quella sentimentale.

Camilla sul ritorno a Uomini e Donne

Ad ogni modo, ciò che i fan si domandano è se Riccardo e Camilla saranno ospiti a Uomini e Donne per raccontare i motivi che li hanno spinti ad una rottura definitiva. Questa opportunità è stata data a Chiara Rabbi e Davide Donadei, che anche loro hanno annunciato la rottura di recente. Per quanto riguarda l’altra coppia, però, Camilla ha specificato che, almeno per il momento, non ha ricevuto nessun invito.

La giovane, però, ha voluto lasciare aperta una porta in quanto ha dichiarato che nella vita nulla sia mai detto, pertanto, tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro. Cosa deciderà di fare lo staff di Uomini e Donne? Accoglierà la richiesta dei numerosi telespettatori, che vorrebbero rivedere anche questi due ragazzi in studio per spiegare cosa sia successo, oppure no?