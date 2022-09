Al GF Vip 7 ci saranno Vip e Nip: Signorini spiega perché ed ecco come sarà la casa

L’edizione di quest’anno del GF Vip 7, che comincerà lunedì 19 settembre su Canale 5, sarà caratterizzata da Vip e Nip. Come è possibile dedurre dal cast completo, che è stato annunciato ieri da Davide Maggio, nella casa ci saranno anche volti non popolari.

A dare delle delucidazioni a riguardo è stato direttamente Alfonso Signorini. Il giornalista, infatti, attraverso il suo magazine Chi ha dato delle spiegazioni in più a riguardo. Vediamo nello specifico che cosa ha rivelato.

Ecco perché ci saranno Vip e Nip al GF 7

Il GF Vip 7 sta per riaprire i battenti e il cast è stato finalmente ufficializzato. Esso è caratterizzato da tanti personaggi famosi, ma anche da Nip, ovvero, gente comune. Questa scelta ha generato un po’ di domande nei numerosi fan della trasmissione, che non hanno compreso, in un primo momento, la scelta del conduttore. Ebbene, quest’ultimo ha dato una spiegazione volta a chiarire i motivi celati dietro questa scelta.

Alfonso, infatti, ha detto che, come accaduto anche nelle due edizioni precedenti, i personaggi che sono in grado di arrivare fino alla fine e di generare maggiori dinamiche sono proprio quelli non famosi. Essi si mettono in gioco decisamente di più, al punto da arrivare al pubblico e vincere addirittura l’edizione. Questo è il caso di Tommaso Zorzi e delle principesse Selassié.

Come sarà la casa e ripartizione dei concorrenti

Dunque è questo il motivo celato dietro la scelta di includere anche i Nip nel GF Vip. Quella di Signorini sembra una scelta puramente strategica, volta a puntare su coloro i quali sono in grado di fare più scalpore all’interno della casa. Ad ogni modo, in attesa della messa in onda di lunedì, sul web sono trapelate anche altre indiscrezioni che riguardano la casa e come saranno ripartiti i concorrenti.

Nello specifico, anche quest’anno dovrebbero tornare il tugurio e la suite. I protagonisti, infatti, dovrebbero essere suddivisi, sin dal primo momento, tra la casa, che è certamente il luogo più grande, e gli altri due ambienti. I concorrenti, poi, non entreranno tutti insieme, ma saranno divisi a metà tra la prima e la seconda puntata, che si terrà venerdì 23 settembre. Insomma, i presupposti sembrano essere davvero intriganti. Adesso non ci resta che attendere per vedere in che modo i protagonisti saranno in grado di creare dinamiche e di tenere alta l’attenzione del pubblico.