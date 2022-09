Oroscopo 17 settembre 2022: Toro indietreggiano, Scorpione a rilento

Secondo l’oroscopo del 17 settembre, i nati sotto il segno dell’Ariete devono essere un po’ meno malfidati. I Sagittario, invece, devono prendere di petto certe situazioni

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Momento di chiarimento per molti dei nati sotto questo segno. Ad ogni modo, cercate di non essere troppo sulla difensiva. Non tutte le persone che vi circondano vogliono ferirvi o prendersi gioco di voi.

Toro. Forse è giunto il momento di fare qualche passo indietro dal punto di vista sentimentale. Se non siete soddisfatti del punto a cui è giunta una vostra relazione, allora non risparmiatevi e affrontate le questioni irrisolte.

Gemelli. Secondo le previsioni dell’oroscopo del giorno 17 settembre è tempo di splendere. Presto potrete ottenere dei traguardi molto importanti, quindi, datevi da fare e non vi arrendete. In amore, invece, dovete essere cauti.

Cancro. Il cuore prenderà il sopravvento sulla razionalità. In questo momento vi sentite molto romantici, pertanto, approfittate di questa situazione per vivere qualche momento di relax e di spensieratezza in compagnia delle persone care.

Leone. Ci sono momenti nella vita in cui bisogna fare delle rinunce. Non si può ottenere sempre tutto e questo voi lo avete imparato a vostre spese. In ambito sentimentale, invece, è tempo di guardare avanti.

Vergine. Siete stati un po’ titubanti nell’ultimo periodo e la cosa potrebbe avervi fatto perdere dei punti in ambito professionale. Ad ogni modo, non temete, con il vostro modo di fare riuscirete a mettervi nuovamente in carreggiata in men che non si dica.

Previsioni 17 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Prima il dovere e poi il piacere, questo è sempre stato un po’ il vostro motto. Anche per voi, però, è giunto il momento di prendersi una piccola pausa e staccare la spina lontano dai vostri impegni.

Scorpione. Oggi vi sentite un po’ stanchi, pertanto, la giornata potrebbe andare un po’ a rilento. Cercate di immagazzinare tutte le vostre forze in modo da riuscire a recuperare quando vi sentirete un po’ più produttivi.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 17 settembre vi invitano a prendere di petto certe situazioni. Spesso finite per restare intrappolati nei vostri pensieri e non vi impegnate abbastanza per ottenere i risultati che vi siete prefissati.

Capricorno. Ci sono dei cambiamenti in arrivo, anche piuttosto importanti, ma dovete mantenere la calma. Se siete indecisi in amore, cercate di prendervi un po’ di tempo per voi e vedrete che tutto andrà per il meglio.

Acquario. Giornata di alti e bassi dal punto di vista dei sentimenti. Ad ogni modo, verso il pomeriggio ci sarà un miglioramento. Rimandate a questa parte della giornata gli incontri galanti e anche quelli più importanti.

Pesci. Cercate di essere meno emotivi. Spesso vi lasciate trasportare troppo da quello che pensano gli altri, finendo per commettere degli errori. Nel lavoro siete attenti e precisi, questo è un bene, non accettate distrazioni.