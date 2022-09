Teresa Cilia sulla fine del matrimonio con Salvatore: “Toccato il fondo”, i presunti motivi

Come tutti i fan di Uomini e Donne, ormai, sapranno, il matrimonio tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo è giunto al capolinea. A parlare della faccenda è sempre stata solo lei attraverso il suo account Instagram.

In queste ore, però, la giovane si è trovata a fare fronte ad una situazione piuttosto incresciosa, che l’ha spinta a fare delle confessione. La ragazza, infatti, ha parlato di come ha vissuto la rottura e non solo. Sul web sono trapelati anche i presunti motivi della loro separazione. Vediamo ciò che è emerso.

Teresa sotto attacco: le confessioni sulla fine del matrimonio con Salvatore

Teresa Cilia ha parlato della fine della storia con Salvatore Di Carlo. I due hanno deciso di interrompere il loro matrimonio dopo sei anni. Si sposarono nel 2016 e da poco hanno cominciato ad avere dei problemi che li hanno spinti verso una crisi profonda, da cui sembra non esserci via d’uscita. Malgrado questo, però, Teresa si sta mostrando particolarmente solare sui social.

Proprio in queste ore ha pubblicato un video in cui sfoggia alcuni capi appena acquistati e non esita a mettersi in posa e a mostrarsi divertita. Alcuni utenti, allora, hanno commentato tali clip reputandole fuori luogo. Se una persona sta soffrendo a causa di una separazione non dovrebbe pubblicare questo genere di contenuti, almeno questo è il pensiero degli autori di tali commenti. La Cilia, allora, ha deciso di replicare.

I presunti motivi della rottura tra Cilia e Di Carlo

Attraverso delle Instagram Stories, infatti, Teresa Cilia ha spiegato che, anche se il matrimonio con Salvatore è giunto al termine, lei non è una che si piange addosso. Nel momento in cui è accaduto il tutto, ha sofferto tantissimo ed ha toccato anche il fondo. Poco alla volta, però, ha capito che le cose davvero gravi nella vita siano altre, pertanto, ha scelto di rialzarsi. La salute è la prima cosa, quindi, è tempo di voltare pagina.

Nel frattempo, in molti si stanno domandando quali possano essere state le cause precise della fine del matrimonio tra i due. Per il momento, però, non si hanno notizie certe, ma c’è chi ha fatto delle ipotesi. Pare che la colpa possa essere stata di Salvatore, il quale non sembrerebbe essersi comportato molto bene con la donna negli ultimi tempi. Non si sa se si faccia riferimento a tradimenti o a comportamenti di altro genere.