Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, cosa significa la scoperta di Durin per la serie

Attenzione: Questo Articolo contiene spoiler per Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere

Certo, questo cambia un po’ le cose…

Il Signore degli Anelli: The Rings of Power ci ha lentamente introdotto nella Seconda Era del vasto mondo fantastico. Sebbene molti dei personaggi e delle creazioni dello show siano nuovi, una delle parti più divertenti dell’epica interpretazione di Tolkien sono i momenti in cui qualcuno o qualcosa che riconosciamo brilla attraverso le ombre, suggerendo la storia a venire.

Questo accade in grande stile questa settimana quando Elrond (Robert Aramayo) scopre finalmente cosa ha nascosto il suo buon amico Durin IV (Owain Arthur) nelle vecchie miniere di Khazad-dûm. Il duo è diventato rapidamente uno dei preferiti dai fan insieme alla brillante moglie di Durin, Disa (Sophia Nomvete), che a quanto pare ha avuto un ruolo fondamentale nella scoperta di questa settimana. Scopriamo insieme i segreti de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere Episodio 4 e cosa significa andare avanti.

Cosa ha scoperto Durin IV nelle miniere di Moria?

Il comportamento ambiguo di Durin arriva al culmine in questo episodio quando Elrond lo cerca nelle grotte di Moria. Il Nano non è felice perché crede che il suo cosiddetto amico voglia il suo tesoro nascosto. Ma Elrond si preoccupa solo della sua migliore amica e vuole sapere dove si è intrufolato.

I due giurano che non parleranno mai di ciò che Durin ha trovato e presto racconterà a Elrond tutto ciò che sa. I Nani hanno trovato una nuova sostanza nelle miniere. Bene, non un nano qualsiasi, ma Disa, che “l’ha scoperto durante una normale cucitura d’oro”. Cosa ha scoperto la sua amata moglie? Sarebbe quello che i Nani chiamano “Grey Glitter”, ma quello che nella tradizione elfica e de Il Signore degli Anelli è noto come Mithril. E il metallo gioca un ruolo enorme nel mondo delle storie dell’autore.

Cos’è Mithril?

Un metallo prezioso che era leggero, bello e immensamente forte, Mithril si trova solo nelle Miniere di Moria. In The Fellowship of the Ring, Gandalf descrive così le proprietà e il valore del minerale raro: “La ricchezza di Moria non era in oro o gioielli, i giocattoli dei Nani; né in ferro, il loro servitore… Il suo valore era dieci volte quello dell’oro, e ora non ha prezzo, perché poco è rimasto fuori terra, e anche gli Orchi non osano scavare qui per cercarlo… Mithril!Tutta la gente lo desiderava.

Poteva essere battuto come il rame e lucidato come il vetro; e i Nani potrebbero farne un metallo, leggero e tuttavia più duro dell’acciaio temperato. La sua bellezza era simile a quella dell’argento comune, ma la bellezza del mithril non si appannava né si attenuava.” Anche se questa è la prima volta che vediamo Mithril ne Gli anelli del potere, sappiamo che era prezioso e molto apprezzato sia nella cultura elfica che in quella nanica. Ma dalla Terza Era, quando fu ambientata la trilogia originale de Il Signore degli Anelli, era praticamente impossibile da trovare grazie ai pericoli dell’estrazione, che sono già stati accennati qui.

In che modo Mithril giocherà nel futuro di The Rings of Power?

Come mostrato nei libri e nella trilogia de Lo Hobbit di Peter Jackson e Il Signore degli Anelli, Mithril viene utilizzato per creare una serie di oggetti. C’è la famosa cotta di maglia di Mithril che entrambi i Baggin indossavano dopo che Bilbo ricevette la cosiddetta “camicia” dal nano Thorin II Scudodiquercia.

In seguito, lo Hobbit l’avrebbe tramandato al suo giovane cugino Frodo prima della sua epica avventura sul Monte Fato. Mithril è stato anche forgiato in armi, gioielli e armature. Quel secondo entrerà assolutamente in gioco quando gli anelli saranno forgiati, perché sappiamo che almeno uno degli Undici Anelli del Potere, Nenya, è stato forgiato da Mithril.

L’altra grande domanda su Mithril riguardo agli eventi di The Rings of Power è come l’estrazione del metallo influenzerà i Nani. Abbiamo già visto la miniera crollare in questo episodio mentre gli uomini di Durin miravano a trovare altro Mithril. Re Durin III aveva messo in guardia suo figlio dal cercare di trovare altro minerale, ma sappiamo che non ascolterà. Ed è qui che potrebbe entrare in gioco una delle bestie più famigerate della tradizione de Il Signore degli Anelli.

In che modo i Balrog sono collegati a Mithril?

Le creature mitiche conosciute come Balrog sono demoni corrotti che hanno lavorato sotto la volontà di Melkor AKA Morgoth. Erano attivi nella Prima Era, ma erano per lo più sconosciuti durante la Seconda Era, che è l’era in cui è ambientato The Rings of Power. Secoli dopo, i Nani avrebbero scavato troppo in profondità e risvegliato un Balrog nelle vecchie miniere di Khazad-dûm che avrebbe finito per distruggere lo stile di vita dei Nani e uccidere il loro attuale re.

Anche se la serie probabilmente non arriverà a tanto, e certamente non in questa stagione, il fatto che Mithril sia stato scoperto significa che stiamo assistendo ai primi giorni non solo della forgiatura degli anelli, ma anche dell’inizio della caduta di Durin IV e i Nani di Khazad-dûm. Sappiamo anche che vedremo una sorta di azione di Balrog nella prima stagione grazie a Il Signore degli Anelli: Balrog di The Rings of Power prende in giro nel suo trailer SDCC