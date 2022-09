Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere – Episodio 4 Recensione

Attenzione: quanto segue contiene spoiler completi per The Lord of the Rings: The Rings of Power Episode 4, che ora è in streaming su Prime Video.

Durin ed Elrond condividono i loro problemi con il padre.

Quando un episodio di uno spettacolo serializzato di un’ora finisce e la trama è appena andata avanti e non hai nemmeno imparato molto di più sui personaggi o sul mondo, questa è un’indicazione che qualcosa è andato storto nella stanza degli sceneggiatori. Il Signore degli Anelli è sempre stata una serie che richiede tempo, ma l’episodio 4 di The Rings of Power è frustrantemente lento.

Harfoots uscirà questa settimana, quindi torniamo a Khazad-dûm, dove Elrond ha iniziato a sospettare che il principe Durin e la principessa Disa gli stiano nascondendo qualcosa. La scena fa un po’ di più per sviluppare Disa come un pari di Durin, veloce con un bluff anche se non funziona del tutto su Elrond, che scopre la verità con un po’ di lettura labiale e i suoi inquietanti occhi da elfo.

Si scopre che quello che stanno nascondendo è la scoperta del mithril, il metallo straordinario che sarà poi usato per forgiare l’armatura che Bilbo e Frodo indossano. È la stessa roba che si rivelerà così preziosa che i nani scaveranno troppo in profondità alla ricerca di altro, trasformando Khazad-dûm in Moria. The Rings of Power sembra cadere nella stessa trappola prequel di Solo , cercando di spiegare le origini di tutto ciò di cui abbiamo già sentito parlare a scapito di raccontare una nuova storia divertente. La canzone di Disa alla pietra era bellissima, ma sembra che il fulcro della scena che l’ha preceduta avrebbe dovuto essere sui minatori e non su una lezione di mineralogia.

Le difficoltà incontrate da Elrond per il resto della sua vita saranno effettivamente causate dal fatto che ha infranto il suo voto a Durin? Forse, ma per ora continuano a essere dolci e strani amici che sembrano quello che accadrebbe se Gimli e Legolas si limitassero a uscire dopo aver condiviso le loro avventure. La scena in cui Durin si lamenta di suo padre ed Elrond spiega com’è essere all’altezza di un padre che è diventato una figura mitologica innalzata dagli dei è particolarmente affascinante. È un momento di legame non dissimile dalla scena in Avatar: The Last Airbender in cui Sokka dice a Zuko che la sua ragazza si è trasformata nella luna — condivide qualcosa di genuino e formativo che dimostra anche quanto sia profondamente strano questo mondo.

La trama di Númenor ha alcuni momenti forti ma dedica troppo tempo alla sorella di Isildur, Eärien, e lo spettacolo non ci ha ancora dato molte ragioni per preoccuparci di lei. Isildur è stato tagliato dall’addestramento navale perché ha gli occhi puntati sull’ovest potrebbe essere successo la scorsa settimana e risparmiare tempo. Non si guadagna nulla dimostrando che sente ancora strani sussurri e non vuole davvero seguire il piano di suo padre.

Per quanto riguarda Galadriel, il modo in cui è passata dal chiamare la regina reggente all’essere gettata in prigione accanto ad Halbrand è esilarante. La loro relazione continua ad essere affascinante, guidata da quanto sia pessimo Galadriel in politica. Parlando di politica, il consigliere di Tar-Míriel, Pharazôn, mostra quanto sia competente trasformando la folla assemblata dal tizio che Halbrand ha picchiato in una manifestazione nazionalista con alcune parole forti e vino. Sostiene la decisione di Tar-Míriel di andare in guerra perché gli alberi piangevano – un presagio del destino che ha visto nel suo palantír – ma lo spettacolo sembra prepararlo per l’oscuro futuro che ha in The Silmarillion.

I discorsi criptici di Adar sulle bugie, sulla ricostruzione del mondo e sul diventare un dio sembrano una bella malvagità.

La parte di gran lunga più debole di questo episodio sono gli eventi nelle Southlands. Adar sembra essere un elfo che ha attraversato momenti difficili, ma i suoi discorsi criptici sulle bugie, sulla ricostruzione del mondo e sul diventare un dio sembrano una bella malvagità, così come la sua decisione cliché di liberare l’altamente competente Arondir solo per raccontare il umani a dimettersi. Se Arondir non fosse arrivato in tempo per salvare Theo, Adar avrebbe già l’elsa che sta cercando! Avrebbe potuto semplicemente inviare un messaggio facendo apparire un gruppo di orchi intorno alla torre di notte e chiedendo agli umani di arrendersi.

È un problema strano, ma prevalente: Il Signore degli Anelli, e tutto il lavoro di Tolkien sulla Terra di Mezzo, è stato così influente che anche gli adattamenti basati sulle sue idee iniziano a sembrare derivati ​​dal panorama fantasy nel suo insieme. Il Signore degli Anelli ha ispirato la serie The Wheel of Time di Robert Jordan , che l’anno scorso ha ricevuto il suo costosissimo adattamento Prime Video. Il pugnale dall’elsa di rubino che Mat prende da Shadar Logoth lo corrompe nello stesso modo in cui gli anelli di Sauron corrompono tutti coloro che li impugnano e l’elsa di Theo sembra molto simile a una nuova versione del pugnale. È difficile chiedere a uno spettacolo basato sui libri che hanno fondato i tropi del fantasy medievale occidentale di usarli in un modo più originale, ma il risultato è che non c’è quasi nulla nell’episodio 4 che sia davvero fresco.

Verdetto

The Rings of Power potrebbe sopportare di aumentare un po’ il ritmo. L’episodio 4 ricostruisce in gran parte trame e relazioni già delineate negli episodi precedenti mentre si traffica in cliché fantasy profondamente logori.