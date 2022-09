Al Bano e Romina travolti dalle polemiche: il pubblico non perdona!

L’amatissima coppia nella bufera: il pubblico non perdona un loro omaggio

E’ accaduto poche settimane fa, quando su Rai 1 è andato in onda un omaggio da parte di Techetechetè su Albano e Romina. La storica coppia nonostante non stia più insieme continua a far sognare i propri fan, sperando che un giorno possano tornare insieme.

La loro musica e la loro appassionante storia d’amore ha fatto sognare generazioni. Ma cosa è successo adesso? Perchè il pubblico si è riversato contro di loro? Andiamo a vedere insieme cosa è successo.

Al Bano e Romina Power: il pubblico è stufo!

Tutto è partito da una puntata di Techetechetè. La Rai ha deciso di omaggiarli con un focus su tutta la loro carriera senza tralasciare il loro fidanzamento e le nozze. Una scelta autoriale che ha provocato una cascata di mugugni tra i telespettatori, o meglio una parte.

Molti di questi hanno fatto sapere, tramite commenti sui social di aver cambiato canale. La storia di Carrisi e la Power ormai è storia vecchia e nessuno più sembra interessato alle loro vicende.

In effetti da anni si parla di un loro possibile ritorno di fiamma ma che almeno fino adesso non c’è mai stato. Inoltre, Al Bano è stato chiaro diverse volte tra lui e l’ex moglie non c’è futuro, lui ora è felice con Loredana.

Techetecheteè dedica una intera puntata a Romina Power e Albano Carrisi

La scelta della Rai, insomma, di dedicare una puntata intera as Al Bano e Romina non è piaciuta a una grande metà del pubblico italiano. Tantissimi gli internauti che si sono riversati sui social a spiegare il loro disappunto.

Ecco alcuni dei commenti contro i due artisti: “Aiuto, tutto Albano & Romina?” , Oddio ancora loro… basta…!” Per tutto il tempo della messa in onda sono piovuti dei veri e propri cinguettii, alcuni davvero cattivi.

Dall’altro lato invece, c’è chi ha apprezzato alla grande la trasmissione, ritornando con grande emozione indietro nel tempo. Insomma, come accade anche in altri programmi il pubblico si è diviso a metà.