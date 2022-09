Daniele Dal Moro scatena la bufera a un passo dal GF Vip: a UeD pesava le ragazze, lui sbotta

Proprio ieri è stato ufficializzato il cast della settima edizione del GF Vip e tra i concorrenti c’è anche Daniele Dal Moro. Lui si è fatto conoscere dal pubblico di Canale 5 per aver partecipato sia ad una precedente edizione del Grande Fratello, sia per essere stato tronista di Uomini e Donne.

Adesso tornerà nuovamente nella casa in qualità di “Vip” ed ha pensato bene di scatenare un vero putiferio, proprio a un passo dall’inizio del reality show. Nello specifico, il giovane ha rivangato alcune faccende accadute nel dating show pomeridiano, facendo confessioni inedite.

I retroscena di Daniele Dal Moro legati a Uomini e Donne

Daniele Dal Moro è tra i concorrenti della prossima edizione del GF Vip. Il giovane è sempre stato un personaggio piuttosto criticato, forse per i suoi modi di fare troppo sicuri di sé. Come se non bastasse, a un passo dall’inizio del programma di Canale 5, il ragazzo ha deciso di stuzzicare ancor di più i telespettatori. Il protagonista, infatti, è tornato a parlare di una faccenda che si verificò nello studio di Maria De Filippi quanto era tronista.

All’epoca, infatti, il ragazzo fu accusato di voler far pesare le sue corteggiatrici prima di decidere se conoscerle o meno. Questo comportamento è sempre stato visto male, al punto da scatenare un bel po’ di polemiche. A distanza di un bel po’ di tempo, Daniele ha pensato bene di ritornare sulla faccenda facendo delle delucidazioni a riguardo. Nello specifico, il ragazzo ha svelato di non essere stato lui a prendere tale decisione all’epoca.

Bufera su Daniele a un passo dal GF Vip

In particolar modo, Daniele ha ammesso che lui non poteva decidere assolutamente nulla a Uomini e Donne, ma erano gli autori a prendere tutte le scelte. All’interno del foglio da compilare dopo il provino di ciascuna ragazza, infatti, c’era la voce peso e altezza. Pare sia semplicemente questo il motivo per il quale le sue corteggiatrici finivano per pesarsi. Il motivo era, in realtà, quello di far passare un messaggio positivo ai telespettatori.

A causa della pandemia, però, il suo trono si interruppe e anche la faccenda rimase in sospeso, pertanto, il giovane è sempre stato visto come “quello che pesava le ragazze”. Ad ogni modo, questo chiarimento ha generato molto sgomento per il tempismo. Appare davvero strano, infatti, che Daniele Dal Moro abbia sentito il bisogno di tornare su questa faccenda, ormai vecchia, proprio poco prima di varcare la soglia della casa del GF Vip 7.