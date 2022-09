Eugenio e Francesca hanno inventato una finta crisi? La segnalazione bomba (FOTO)

In quest’estate si è molto parlato di Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia in quanto tra i due sembrava esserci una crisi, ma ad oggi pare che essa fosse finta. Alcuni utenti del web hanno notato una certa assenza dai social da parte della donna da quando sono finite le vacanze.

Diversi fan le hanno chiesto se fosse accaduto qualcosa e lei ha dato una risposta piuttosto pungente. In seguito, poi, altri utenti hanno fatto una segnalazione molto pesante sul suo conto e su quello di suo marito che sta cambiando radicalmente le carte in tavola.

Gli strani comportamenti di Francesca sui social

Eugenio e Francesca hanno inscenato una finta crisi solo per attirare a sé un po’ l’attenzione pubblica? Il sospetto è nato una volta che i due sono tornati a casa dalle vacanze. Da quel momento in poi, infatti, la giovane ha fatto un po’ perdere le tracce di sé. I fan si sono preoccupati e le hanno fatto delle domande. Lei ha replicato chiedendo un po’ di privacy. Questo non è un momento semplice per la sua famiglia, pertanto, ha bisogno di un po’ di tregua.

Le sue parole, però, non sono state gradite dagli utenti del web. In molti, infatti, hanno cominciato ad accusarla di essere arrogante e poco rispettosa di tutti i fan che hanno mostrato semplicemente un po’ di sana preoccupazione. Ad ogni modo, in queste ore ci sono stati altri aggiornamenti. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha riportato le segnalazioni di alcune sue fan che stanno lasciando trapelare una versione dei fatti alquanto singolare.

Le segnalazioni sulla finta crisi della Del Taglia ed Eugenio

Nello specifico, le persone in questione stanno accusando Eugenio e Francesca di aver dato luogo ad una finta crisi. Alcuni testimoni hanno dichiarato di aver avvistato i due in vacanza con insieme ai cognati in un clima assolutamente sereno. Deianira, allora, ha aggiunto che i due pare siano andati in vacanza solamente per fare delle sponsorizzazioni e volutamente non si sono mostrati insieme per creare un po’ di hype.

Adesso che le vacanze sono terminate, però, i due per non mostrarsi insieme si sarebbero allontanati dai social per mantenere alta l’attenzione degli utenti del web sulla loro storia. L’influencer ha concluso dicendo che, giunti a questo punto, ritiene che certe persone siano disposte davvero a tutto pur di ottenere un briciolo di visibilità in più.