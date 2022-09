La rivelazione di Mithril di “The Rings Of Power” spiega 6 misteri del Signore degli Anelli

https://www.primevideo.com/detail/0TUVXIO58IUNEPNBF8363Z7YGL/ref=easteanewonli-21The Rings of Power introduce formalmente il mithril, il minerale miracoloso estratto da Moria. La nuova scoperta di Durin IV finalmente risponde ad alcuni misteri LOTR

The Rings of Power di Amazon scava nella storia del mithril, rispondendo a sei misteri irrisolti de Il Signore degli Anelli. L’ambita sostanza nota come mithril appare sia in Lo Hobbit che in Il Signore degli Anelli, con Bilbo Baggins che strappa una camicia di mithril dall’orda del tesoro di Smaug a Erebor e la tramanda a nipote Frodo per la sua ricerca per distruggere l’Unico Anello.

Gandalf descrive il mithril come un tesoro trovato dai Nani a Moria, estratto quasi fino all’esaurimento. L’operazione svegliò il Balrog addormentato di Moria e l’intero regno di Khazad-dûm cadde rapidamente, il che significa che il mithril nella Terra di Mezzo divenne estremamente raro, poiché non poteva essere trovato da nessun’altra parte.

Più di 3000 anni prima, The Rings of Power spiega come si è verificato il paesaggio de Il Signore degli Anelli , tracciando la creazione dell’Unico Anello, la fondazione di Mordor e i primi anni di personaggi antichi come Elrond e Galadriel. The Rings of Power racconta anche l’origine del mithril, con l’Elrond di Robert Aramayo che arriva a Moria poco dopo Durin IV e co. portare alla luce la loro prima pepita.

Con Il Signore degli Anelli che tocca solo brevemente la storia di Mithril, The Rings of Power riesce a colmare alcune lacune. Ecco ogni gemma che Durin IV ed Elrond estraggono dalle caverne dei libri di storia della Terra di Mezzo.

Quando i nani scoprirono il mithril a Moria

JRR Tolkien non specifica esattamente quando i Nani scoprirono per la prima volta i tesori di mithril di Moria, e poiché il regno delle montagne esisteva anche prima della Prima Era, la storia di quelle miniere risale a millenni fa. Nel canone de Gli Anelli del Potere , il mithril fu evidentemente scoperto a metà della Seconda Era durante il regno di Durin III, prima che gli stessi Anelli del Potere fossero forgiati.

Sebbene questa informazione sia certamente illuminante, la linea temporale di Amazon si sfrega goffamente contro quella di Tolkien. Le appendici de Il Signore degli Anelli del leggendario autore suggeriscono sottilmente che il mithril fu effettivamente portato alla luce durante la prima Seconda Era, ma Tolkien scrive anche che l’Eregion è stata fondata specificamente perché gli Elfi avevano sentito voci su una nuova entusiasmante scoperta a Moria. Con Eregion già ben consolidato in The Rings of Power , il mithril sembra essere stato scoperto un po’ più tardi di quanto avrebbe dovuto – una conseguenza, senza dubbio, dell’amazzone che ha messo insieme secoli di tradizione della Seconda Era.

Come i Nani rilevarono per la prima volta Mithril a Moria

Meno dirompente per la mitologia de Il Signore degli Anelli è la spiegazione di The Rings of Power su come il mithril sia stato inizialmente scoperto. JRR Tolkien scrive semplicemente che la gente di Durin ha trovato questo prezioso tesoro nelle profondità delle caverne montuose di Moria e lo ha apprezzato al di sopra delle solite gemme e minerali che hanno scavato.

The Rings of Power aggiunge un po’ di colore a quella storia, spiegando come i cantanti nani come Disa usano le loro voci echeggianti come un rudimentale sistema sonar per rilevare quali punti vale la pena estrarre. Furono le straordinarie abilità vocali di Disa a individuare un minerale insolito nascosto sotto la roccia, e presto iniziò sul serio l’affare redditizio dei Nani con il mithril.

Il rilascio di The Balrog avrebbe potuto essere evitato

In The Fellowship of the Ring, Gandalf racconta il racconto ammonitore di Durin’s Bane. All’inizio della Terza Era e durante il regno di Durin VI, il mithril era diventato così scarso che i minatori di Moria furono costretti sempre più in profondità a trovare nuovi filoni. La loro avidità risvegliò i Balrog dalle profondità di Moria e portò Khazad-dûm alla totale rovina.

The Rings of Power aggiunge un’altra ruga a quella storia, peggiorando retroattivamente l’avidità dei Nani. Durin IV dice a Elrond che l’estrazione del mithril è molto più pericolosa del normale scavo e un tragico incidente mette quasi fine alla vita di tre lavoratori nani. Di conseguenza, Durin III interrompe completamente l’operazione del mithril, ma la prevalenza della sostanza d’argento nella Terza Era di Tolkien significa che lo scavo riprenderà inevitabilmente prima o poi. Se i nani di Moria avessero semplicemente ascoltato la cautela di re Durin III e avessero lasciato il mithril abbastanza bene da solo, si sarebbero potuti evitare molto dolore e spargimento di sangue.

Perché Mithril era DAVVERO così importante per i nani

Il Signore degli Anelli non fa mistero del problema dell’avidità dei Nani. Non passa quasi un capitolo in Lo Hobbit senza un cenno al modo in cui l’ossessione della razza per le gemme luccicanti continua a farle uccidere. Gli anelli del potere non lo fanno davveroc’è bisogno di spiegare perché i Nani rischierebbero la propria incolumità solo per mettere le loro mani sporche su una striscia di mithril – è semplicemente nella loro natura farlo. Tuttavia, Durin IV dice a Elrond che spera che il mithril stabilirà finalmente i Nani tra i popoli della Terra di Mezzo.

Non sta solo vedendo l’equivalente nanico del simbolo del dollaro o rimanendo intrappolato nella sua bellezza luminosa: Durin vede il mithril come un futuro più luminoso per il suo regno, consentendo loro di creare armi e un’architettura che supera le razze più elevate di Elfi e Uomini. Il ragionamento di Durin attinge alla storia delle origini di JRR Tolkien per i Nani: la razza non è stata creata da Eru Ilúvatar, quindi era destinata ad essere sempre inferiore. Mithril avrebbe potuto ristabilire l’equilibrio.

Come altre razze hanno appreso del mithril

Alla fine, ovviamente, i Nani commerciano il loro mithril abbastanza liberamente, e gli Elfi sviluppano persino la loro versione chiamata ithildim. Quando The Rings of Power inizia, tuttavia, il mithril è il segreto più profondo e oscuro di Moria e Durin III è un paranoico che gli elfi di Eregion potrebbero persino sospettare della sua esistenza.

Anche se c’è ancora molta fiducia da costruire tra le razze, The Rings of Power compie un primo grande passo verso il colmare il divario diplomatico quando Durin IV affida a Elrond una pepita di mithril in segno di amicizia. L’elfo promette che manterrà il segreto al sicuro, ma questo commercio unilaterale è un primo esempio di Moria che condivide il suo più grande tesoro con gli Elfi – una relazione che durerà per tutta la Seconda Era.

Le porte dell’origine di Durin

In La Compagnia dell’Anello, Frodo e la sua troupe di supporto entrano a Moria attraverso il cancello ovest, una porta ornata e magica che richiede una password parlata per essere aperta. Realizzata dallo stesso Celebrimbor, la porta è intarsiata con mithril (la varietà ithildim), ma The Rings of Power mostra come appariva il cancello prima del mithril: scolpito solo nella pietra e utilizzando il lavoro manuale invece della magia come sistema di sicurezza. Ora The Rings of Power episodio 4 ha confermato che il mithril sta scorrendo dalle vene di Moria ed Elrond ha gettato le basi per un’amicizia con Eregion, è sicuramente solo questione di tempo prima che inizi la costruzione delle Porte di Durin.