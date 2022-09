Stranger Things: della sceneggiatura della quarta stagione rivelati indizi sul destino di Max

Una pagina della sceneggiatura della quarta stagione di Stranger Things, pubblicata dagli autori dello show su Twitter, potrebbe suggerire il destino di Max nell’ultima stagione della serie

Il rilascio di una pagina della sceneggiatura della quarta stagione di Stranger Things potrebbe fornire ai fan alcuni indizi sul destino di Max. Stranger Things è uno degli spettacoli di maggior successo di tutti i tempi di Netflix, avendo battuto diversi record di spettatori durante la sua corsa.

La stagione 4 è stata presentata in anteprima sul servizio di streaming all’inizio di quest’anno e la quinta e ultima stagione dello show dovrebbe essere rilasciata alla fine del 2023 o all’inizio del 2024. Dalla sua prima del 2016, lo spettacolo è diventato anche un franchise a sé stante, con un serie di libri, serie di graphic novel, giochi e un progetto spin -off di Stranger Things attualmente in fase di sviluppo.

Il finale della stagione 4 di Stranger Things ha lasciato i fan dello show con diversi enormi cliffhanger, inclusi i destini di Vecna, Max e tutto Hawkins. Con una stagione rimasta della serie vincitrice dell’Emmy Award, sono già iniziate le speculazioni su ciò che diventerà dei personaggi preferiti dai fan e su chi sopravviverà fino alla fine. Per tutta la stagione 4, Max (Sadie Sink) ha avuto diverse esperienze di pre-morte, incluso il suo famigerato momento fluttuante, Kate Bush , ma si è avvicinato di più alla morte nel finale della quarta stagione, quando sembrava che Vecna ​​potesse finalmente essere riuscita a suo.

Tuttavia, Undici la rianima appena in tempo, mantenendo Max in vita nonostante abbia riportato gravi ferite. Anche se sembra che Max sia ancora vivo dopo il suo incontro con Vecna, il destino di Max potrebbe non essere così chiaro dopo tutto.

In un’immagine pubblicata su Twitter dagli sceneggiatori di Stranger Things, gli spettatori possono vedere la sceneggiatura della scena in cui Eleven fa rivivere Max. Sebbene il dialogo sia abbastanza simile a come appare nello spettacolo, spicca una linea di direzione: ” un CALEIDOSCOPIO BRILLANTE DI COLORI vola verso la telecamera. Proprio come quando Undici ha mandato Uno in un’altra dimensione “. Vedi la pagina del copione della Stagione 4 Volume 2 di seguito:

El revives Max pic.twitter.com/gBnfloAxAZ — stranger writers (@strangerwriters) September 16, 2022

Sebbene Max sembri essere sopravvissuto fisicamente all’attacco di Vecna, poiché il finale della stagione 4 la mostra priva di sensi in un letto d’ospedale, la pagina del copione rivelata ha i fan che si chiedono se Eleven abbia davvero salvato Max. Le risposte al post hanno i fan di Stranger Things che discutono se Max potrebbe essere ancora sottosopra con Vecna, poiché la sceneggiatura confronta direttamente Eleven che ha rianimato Max con il suo mandare One sottosopra per la prima volta. Mentre il corpo ferito di Max potrebbe essere vivo ad Hawkins, la sua mente potrebbe essere da qualche altra parte.

Ci sono state diverse teorie dei fan sulle potenziali trame della quinta stagione di Stranger Things , ma una delle più notevoli è l’idea che Eddie Munson (Joseph Quinn) potrebbe essere sopravvissuto alla sua morte sottosopra e diventare un membro dell’esercito di Vecna. Tuttavia, se questa pagina della sceneggiatura è indicativa, forse Eddie potrebbe non essere intrappolato con Vecna, ma invece Max. Con gli scrittori di Stranger Things che pubblicano continuamente le pagine della sceneggiatura della quarta stagione, il pubblico potrebbe trovare più indizi della quinta stagione nei prossimi mesi.