Negan e Maggie si riuniscono, una foto dal set dello spinoff di The Walking Dead

Jeffrey Dean Morgan condivide una foto con Lauren Cohan sul set della serie spin-off di Negan e Maggie Walking Dead The Walking Dead: Dead City

Jeffrey Dean Morgan e Lauren Cohan si sono riuniti sul set dello spinoff di The Walking Dead: Dead City. L’ universo di Dead , che esiste da oltre un decennio a questo punto, è iniziato con la premiere della serie AMC The Walking Dead , basata sull’omonima serie di fumetti sull’apocalisse di zombi.

Anche se quello show sta per mandare in onda gli ultimi otto episodi della stagione 11, che fungeranno da finale, il franchise si è ampliato per includere un’ampia varietà di serie spin-off, tra cui Fear the Walking Dead, ancora in onda, l’attuale cancellato The Walking Dead: World Beyond e la nuova serie antologica Tales of the Walking Dead.

Una delle prossime serie in palio è Dead City , che riunirà nuovamente gli iconici personaggi di The Walking Dead Negan (Morgan) e Maggie (Cohan). Maggie è uno dei personaggi sopravvissuti più longevi della serie, avendo fatto la sua prima apparizione nella stagione 2, episodio 2.

Negan ha fatto il suo debutto un po’ più di recente, nella stagione 6, anche se ha avuto un grande successo uccidendo il marito di Maggie, Glenn. Comprensibilmente hanno avuto un’animosità tra loro che sarà messa alla prova a Dead City , dove devono sopravvivere all’isola di Manhattan infestata da zombi insieme ai nuovi membri del cast Karina Ortiz, Zeljko Ivanek, Mahina Napoleon, Jonathan Higginbotham e l’ex di Friday Night Lights Gaius Charles .

Sul suo account Instagram ufficiale, Morgan ha pubblicato una foto di se stesso e Cohan sul set tra un set e l’altro. Ha detto che ” sembra che stiamo realizzando qualcosa di speciale “. Ha anche detto che non c’è nessuno con cui preferirebbe lavorare se non Cohan, stuzzicando che i fan sentiranno di più da Dead City ” presto penso “. Dai un’occhiata al suo post qui sotto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jeffrey Dean Morgan (@jeffreydeanmorgan)



Questa foto non rivela molto su come sarà la serie. Tuttavia, potrebbe offrire una prima occhiata ai loro costumi per la serie. Sia Negan che Maggie sembrano essere vestiti con costumi tattici, forse preparandosi per una battaglia imminente con un esercito di vaganti o con qualche nuova minaccia umana che hanno incontrato nell’ex vivace metropoli.

Uno dei motivi per cui The Walking Dead è stato in grado di sopravvivere così a lungo è la volontà del suo cast di impegnarsi a lungo. Dopo molti anni in The Walking Dead , sia Cohan che Morgan sono stati in grado di tuffarsi immediatamente nel caos più zombi di Dead City con enormi sorrisi sui loro volti. Si spera che questo entusiasmo aiuti la serie di sei episodi a riconquistare la magia della serie originale che ha affascinato così tanti spettatori per così tanto tempo.