Oroscopo 18 settembre 2022 classifica: Gemelli curiosi, Sagittario demotivati

Secondo l’oroscopo del 18 settembre, i Pesci acquisiranno maggiore sicurezza dal punto di vista sentimentale. I Bilancia, invece, devono essere un po’ più diplomatici e cauti

Oroscopo dei primi sei segni

1 Toro. Grande ripresa per i nati sotto questo segno. Gli ultimi tempi non sono stati affatto facili per voi, tuttavia, poco alla volta state riuscendo a prendere in mano di nuovo la situazione e a rimettervi in carreggiata.

2 Acquario. Siete attenti e premurosi. Anche sul lavoro siete meticolosi e amate mettervi in gioco. Amate cimentarvi in nuove sfide e provare sempre quel briciolo di adrenalina in grado di dare pepe alla vita.

3 Scorpione. Buon momento per quanto riguarda la carriera. Chi era in attesa di una promozione, potrebbe rimanere piacevolmente colpito. In amore, invece, bisogna venirsi in contro e, se necessario, cedere qualche volta.

4 Pesci. L’oroscopo del 18 settembre denota un momento ricco di sorprese per voi. Se avete delle questioni in sospeso, forse, è necessario risolverle quanto prima. Dal punto di vista sentimentale, invece, vi sentite più sicuri.

5 Gemelli. Questo è un periodo ricco di scoperte per voi, vi sentite motivati e pieni di spirito d’iniziativa. Ad ogni modo, cercate di mantenere la calma e di non perdere la pazienza se doveste trovarvi di fronte degli imprevisti.

6 Cancro. L0amore procede abbastanza bene, anche se ci sono delle cose da rivedere. In ambito professionale è tempo di prendere delle decisioni. Se volete arrivare lontano dovete essere più determinati e rischiare.

Previsioni 18 settembre ultime sei posizioni

7 Leone. Vi sentite un po’ in gabbia in questo periodo, tuttavia, non temete. La cosa importante è trovare sempre il modo di venire a capo dei problemi. Non accontentatevi, se non siete felici non dovete fingere.

8 Vergine. Non bisogna porsi limiti quando si vuole raggiungere un obiettivo. Imparate ad essere un po’ più imparziali, soprattutto sul lavoro, non potete permettervi di lasciarvi trasportare troppo dalle emozioni.

9 Bilancia. Non deve necessariamente andarvi bene tutto. Nella vita si può anche essere dissenzienti su alcuni aspetti e non è detto che bisogni necessariamente litigare. Armatevi di diplomazia e di calma e vedrete che otterrete buoni risultati.

10 Sagittario. vi sentite un po’ demotivati, forse c’è qualcosa che vi turba. L’Oroscopo del 18 settembre vi invita a trovare il centro dei vostri problemi e a risolverli quanto prima. In amore è tempo di fare un po’ pulizie.

11 Capricorno. A lavoro siete piuttosto stressati, soprattutto perché vedete che le cose non stanno andando esattamente nel modo in cui avevate sperato. Ricordate, però, che gli imprevisti fanno parte della vita.

12 Ariete. Non siete particolarmente in forma in questi giorni. Cercate di mantenere la calma e di non dare luogo a discussioni insensate. Se siete interessati a qualcuno siate disposti anche a fare un piccolo salto nel vuoto.