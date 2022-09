Oroscopo 19 settembre 2022: Cancro e Capricorno in risalita

Le previsioni dell’oroscopo del 19 settembre invitano gli Acquario a mantenere la calma. I nati sotto il segno del Toro, invece, sono un po’ tesi. Con il dialogo tutto si può sistemare.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. In amore siete favoriti, ma siete anche un po’ troppo titubanti. Cercate di non essere restii e cimentatevi un po’ di più nei vostri interessi. Non bisogna mai distogliere l’attenzione da quello che vi fa stare bene.

Toro. Siete un po’ tesi e questo potrebbe generare qualche turbamento sul lavoro. Ricordate che non potete riversare sulla vostra professione le ansie e le paure che fanno parte della sfera privata.

Gemelli. Interessanti risvolti in amore. Meglio avere gli occhi ben aperti e non lasciarsi abbindolare dalle false speranze. In ambito professionale, invece, una persona a voi vicina potrebbe dare luogo ad un gesto inaspettato.

Cancro. Ci sono soddisfazioni che ci mettono un po’ di tempo in più ad arrivare. Dal punto di vista dei rapporti interpersonali vi sentite piuttosto tranquilli, ma attenti a non tirare troppo la corda.

Leone. Se state aspettando il cambiamento, smettetela di farlo e applicatevi attivamente per riuscire a realizzare i vostri obiettivi. Circondatevi di persone positive e ottimiste in quanto in questo momento siete piuttosto empatici.

Vergine. Siete un po’ vulnerabili, pertanto, potrebbe essere molto semplice perdere la pazienza e dare luogo a comportamenti sbagliati. Ricordate che è necessario contare sempre fino a 10, forse 100 in questo momento, prima di esplodere.

Previsioni 19 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non siate troppo timidi, soprattutto in amore. Se non osate e non vi mettete in gioco, difficilmente potrete riuscire ad ottenere dei risultati interessanti. Per tale ragione, meglio fare qualche salto nel vuoto, che stare fermi.

Scorpione. giornata interessante sul fronte dei sentimenti. Oggi cercate di dedicare una parte della vostra giornata al partner e alla cura di voi stessi. Ricordate che non bisogna mai trascurarsi, altrimenti si rischia di diventare frustrati.

Sagittario. ci sono degli ostacoli da superare prima di riuscire ad ottenere i risultati sperati. In amore dovete essere un po’ più reattivi. Spesso tendete a farvi scivolare troppo le cose addosso e neppure questo è sempre un bene.

Capricorno. Dopo aver affrontato qualche momento di burrasca, poco alla volta riuscirete a risollevarvi. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 19 settembre vi invitano a tenere duro e a continuare per la vostra strada.

Acquario. Le stelle vi invitano ad essere riflessivi. In amore, se ci sono stati disguidi ultimamente, provate a parlare con calma e vedrete che tutti i nodi verranno al pettine. La calma è sempre stata e sempre sarà la virtù dei più forti.

Pesci. Siete piuttosto impegnati, ma trovate sempre il tempo di riflettere prima di prendere delle decisioni. Specie per quanto riguarda la sfera professionale, presto potrebbe giungere il momento di fare un cambiamento importante.