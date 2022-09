Gli anelli del potere: Chi è il padre di Elrond e cosa gli è successo esattamente

L’episodio 4 de Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere fa riferimento a Earendil, padre di Elrond. Chi è questa mitica figura della Terra di Mezzo e dov’è?

Perché il padre di Elrond è così importante in Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere e cosa ne è stato della figura mitica nota come Eärendil? Quando Il Signore degli Anelli introduce il maestoso Elrond, il Signore di Gran Burrone , viene rivelato poco prezioso sul passato del personaggio, comprensibilmente, dal momento che l’elfo ha più di 6000 anni.

In The Rings of Power di Amazon, Robert Aramayo interpreta un Elrond molto più giovane prima della fondazione di Gran Burrone, e i primi capitoli della sua storia sono ancora relativamente freschi nella mente… almeno per un elfo.

Durante un cuore a cuore con il suo migliore amico nano nell’episodio 4 di The Rings of Power , Elrond discute apertamente di suo padre per la prima volta. Cita come Eärendil salpò per Valinor quando la presa di Morgoth sulla Terra di Mezzo era al massimo, un’impresa impensabile per un uomo della sua bassa statura. Eärendil convinse i Valar, che fino a quel momento non avevano fatto nulla per reprimere la crescente aggressività del cattivo, a cavalcare verso la Terra di Mezzo e liberare il loro pieno potere.

Impressionati dall’altruismo di Eärendil, i Valar accettarono e Morgoth fu debitamente sconfitto. Elrond di The Rings of Power sente la comprensibile pressione di onorare la leggendaria reputazione di suo padre, ma in Eärendil c’è molto di più che implorare i Valar di unirsi alla più grande battaglia della Terra di Mezzo.

Eärendil era meglio conosciuto come un marinaio che pilotava magistralmente la sua fedele nave Vingilot attraverso i mari intorno alla Terra di Mezzo. Eärendil non era, tuttavia, un padre particolarmente presente, lasciando Elwing, Elrond ed Elros alle spalle per intraprendere i suoi viaggi. In quanto tale, Eärendil non era presente quando i Figli di Fëanor attaccarono la sua casa alla ricerca del Silmaril di Elwing. Si gettò nell’oceano, lasciando che Elrond ed Elros venissero allevati dal loro rapitore diventato papà surrogato, Maglor.

Gli anelli del potere sorvolano su questa parte, ma Elrond non conosceva suo padre da molto tempo. Per grazia del Vala Ulmo, Elwing è stata risparmiata e portata sul Vingilot per stare con suo marito, e questo è quando ha avuto luogo il fatidico viaggio a Valinor. Eärendil non era solo un messaggero, tuttavia, Guerra d’Ira, che uccide il drago Ancalagon .

Dov’è Eärendil durante la seconda era? È morto?

Come spiega Elrond a Durin ne Gli anelli del potere , Eärendil è stato incaricato dai Valar di portare la Stella della Sera, ma cosa comporta esattamente questo nobile lavoro? Quando la Guerra d’Ira finì, Eärendil possedeva ancora il Silmaril di sua moglie. Ha anche sfidato tecnicamente i Valar entrando a Valinor senza essere invitato, e quindi il giudizio doveva essere approvato.

Indossando lo splendente Silmaril sulla fronte, Eärendil ora solca i cieli di notte e la luce che crea è nota agli Elfi della Terra di Mezzo come la Stella di Eärendil. Elwing non si unisce a suo marito in questa ricerca, ma aspetta in una torre bianca al largo della costa di Valinor di vedere suo marito quando vola nelle vicinanze. In verità, Eärendil ha in realtà un compito ancora più importante dell’illuminare l’oscurità: il Silmarillionrivela che custodisce anche la Porta della Notte dove Morgoth fu bandito .

Eärendil tecnicamente non è morto, quindi, ma non è nemmeno legato al regno dei mortali. Per volontà dei Valar, Eärendil non può semplicemente volare nella Terra di Mezzo per una chiacchierata con i suoi figli, motivo per cui Elrond parla come se fosse morto da tempo ne Gli anelli del potere.

JRR Tolkien, tuttavia, ha disegnato un potenziale ritorno di Eärendil. Le versioni precedenti del Silmarillion includevano una profezia chiamata Dagor Dagorath, che prediceva il ritorno di Morgoth e una battaglia ancora più grande della Guerra d’Ira. Dal momento che questo sarebbe stato uno scenario della fine dei tempi “tutto a portata di mano”, Eärendil sarebbe tornato dai cieli per prendere parte al combattimento. Sfortunatamente per Elrond, le circostanze non sono poi così male in The Rings of Power.