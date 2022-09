Beatrice Valli ha un grave problema di salute: ecco di cosa si tratta e come sta

Nell’ultimo periodo Beatrice Valli non è sembrata stare molto bene, cosa che ha cominciato a preoccupare parecchio i numerosi fan, in effetti la donna ha un problema di salute. A svelare cosa le sia successo è stata direttamente lei.

Attraverso il suo account Instagram, infatti, Beatrice ha raccontato cosa le sia successo ed ha raccontato i dettagli del disturbo che le è stato diagnosticato. Vediamo di cosa si tratta e che cosa comporta.

Ecco qual è il problema di salute di Beatrice Valli

Beatrice Valli ha un problema di salute piuttosto importante. La giovane ha pubblicato un post su Instagram in cui ha svelato tutto. L’ex volto di Uomini e Donne un po’ di giorni fa aveva spiegato di non stare affatto bene e di avere delle vertigini piuttosto forti. Dopo aver sollevato la questione, però, la giovane ha fatto perdere le tracce di sé, pubblicando solo di tanto in tanto qualche storia criptica da cui si evinceva che qualcosa non andasse.

In queste ore, però, è arrivata finalmente la verità. La ragazza ha detto di aver effettuato degli esami medici da cui le è stato diagnosticato il deficit vestibolare acuto. Si tratta di un problema di natura spesso cronica che comporta una serie di conseguenze. Tra di esse vi è soprattutto l’insorgenza di vertigini. Chi ne è affetto, infatti, nei momenti più acuti, potrebbe anche arrivare a fare fatica a stare in piedi per giornate intere.

I fan preoccupati per l’ex di Uomini e Donne

Ad ogni modo, dopo aver rivelato il suo problema di salute, Beatrice Valli ha detto di non avere nessuna intenzione di arrendersi e farà il possibile per curare questo disturbo o, quanto meno, tenerlo sotto controllo. Suo marito Marco Fantini e i suoi figli sono sicuramente la sua forza più grande, sta di fatto che la giovane ha pubblicato uno scatto in cui è ritratta proprio la sua famiglia.

Nel momento in cui ha fatto questo annuncio, i fan sono naturalmente accorsi per mostrare alla giovane tutto il loro sostegno e supporto. In seguito. Tra i commenti è apparso anche quello di sua sorella Ludovica, la quale ha commentato inserendo semplicemente un cuore rosso. Nel post in questione, Beatrice non è entrata ulteriormente nel dettaglio di quelle che saranno le cure a chi dovrà sottoporsi. In ogni caso, non ci resta che attendere per vedere cosa succederà.