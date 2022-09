“Sono in dolce attesa ma mi manca qualcosa”, la lettera aperta a Lorenzo Riccardi

Claudia Dionigi e la dedicò alla suo compagno. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha scritto una lettera al compagno su Di Più. La storia d’amore della coppia, sbocciata nello studio di Maria de Filippi tre anni fa, è a buon punto, con la nascita della loro prima figlia a dicembre.

Ma in questi bei tempi, alla 32enne latinoamericano sembra mancare qualcosa. «Ci ​​tengo, ma quando ti parlo di matrimonio mi dici sempre che è presto ed è meglio aspettare che la nostra bambina cresca. Vorrei che la nostra bambina fosse più stabile. Credo che un amore come il nostro meriti di essere celebrato in un giorno speciale e quello è il nostro matrimonio, finché non saremo grandi e nostra figlia meriti una famiglia che sia anche registrata sulla carta», scrive Claudia nella lettera.

Claudia Dionigi sogna dunque di sposare Lorenzo Riccardi, ma quest’ultimo resta titubante, ribadendo che basta un erede per rendere più forte il rapporto senza bisogno di ulteriori contratti.

Il matrimonio

In particolare Claudia ha voluto un matrimonio in spiaggia in Puglia, città natale di Lorenzo. La futura mamma immagina una festa a piedi nudi sulla spiaggia con balli sfrenati, risate e amore. Ricardi accetterà la richiesta?

Al rotocalco Claudia ha spettegolato e detto che avere una bambina in arrivo non è stata cosa facile. Lei e Lorenzo Riccardi per oltre un anno hanno cercato questa gravidanza e solo quando lei ha pensato di avere dei gravi problemi di fertilità è arrivata la splendida notizia che ha cambiato, in meglio, le loro vite.

La notizia della gravidanza ha cambiato il loro destino rendendo la coppia una vera e propria famiglia. La bimba in arrivo potrebbe chiamarsi Mariavittoria o Beatrice, e dovrebbe nascere qualche giorno prima di Natale, la scadenza al momento è fissata per il 21 di dicembre 2022.