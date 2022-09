I soliti Ignoti, vince 368 mila euro ma gli bloccano tutto: “Ha mentito a tutti”

Dario di Mario ha vinto 368 mila euro a I soliti Ignoti ma ad oggi ancora non ha potuto incassare la sua vittoria

Sembra un barzelletta eppure non è così. Qualche anno fa, Dario di Mario ha preso parte al gioco condotto da Amadeus vincendo una cifra di ben 368 mila euro. La cosa assurda è che ancora oggi a distanza di tempo, ancora non è riuscito ad incassare il montepremi. Ma andiamo a vedere insieme cosa è successo.

I soliti Ignoti: vince 380 mila euro ma gli bloccano tutto

L’ex concorrente di Terracina è stato uno dei pochi a vincere un montepremi alto nella storia de I soliti Ignoti. La sua partecipazione risale al 27 novembre 2020. Prima di lui a vincere un’ingente somma di 490mila euro è stata Loredana Andreozzi, medico di Bellusco, in provincia di Monza e poi Nunzia Cannizzaro, operatore socio sanitario di Savona, che si era aggiudicata un premio di 380mila euro.

L’unico problema è che ad oggi ancora non è riuscito ad incassare la sua vincita. O meglio, l’intero importo gli è stato congelato a causa della denuncia presentata dalla sua controparte in un procedimento penale presso il Tribunale di Latina. Si tratta d’altronde di un procedimento di cui, il concorrente aveva omesso di dichiarare alla trasmissione televisiva.

Il concorrente ha “preso in giro tutti”

Purtroppo, il signor Mario non ha raccontato alla produzione de I soliti Ignoti, come previsto da regolamento, di avere in corso un procedimento penale dove il quale risultava già esercitata l’azione penale.. A renderlo noto è stato l’avvocato Giovanni Stefanelli che ha fatto una segnalazione ai responsabili del programma tv. Così la Rai ha sospeso il pagamento del premio ritenendo ingiustificate le deduzioni dello stesso sulla mancata contezza del procedimento.

Intanto, sono state fatte una serie di accertamenti e la Procura della Repubblica di Roma ha presentato una richiesta di archiviazione del caso, mentre Stefanni ha subito presentato una richiesta di opposizione sollecitando una prosecuzione delle indagini.

Nei giorni scorsi si è tenuta l’udienza in camera di consiglio davanti al giudice per l’udienza preliminare e l’assistito si è rappresentato con il suo avvocato Silvia Siciliano. Il gup ha dichiarato inammissibile la richiesta di opposizione all’archiviazione presentata da Stefanelli chiedendo ulteriori verifiche. Ora a Dario di Mario non gli resta altro che attendere ancora, sperando di riscuotere la sua vincita.