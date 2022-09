Spiegazione dei TRE suggerimenti di Sauron dell’episodio 4 di The Rings Of Power

The Rings of Power rimane vago su dove si nasconde Sauron, ma l’episodio 4 lascia tre suggerimenti principali, tutti rivolti in direzioni diverse

Sauron è di gran lunga il più grande mistero de Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere, e l’episodio 4 (“The Great Wave“) lascia tre enormi indizi su dove si nasconde attualmente. Non si può raccontare una storia della Seconda Era ambientata nella Terra di Mezzo senza che Sauron svolga un ruolo significativo, ma The Rings of Power di Amazon si sta divertendo molto a far indovinare al pubblico dove e quando apparirà il Signore Oscuro.

Poiché Sauron non è stato intravisto per secoli dopo la sconfitta di Morgoth (e poiché a questo punto può ancora cambiare forma), è impossibile sapere in quale forma potrebbe apparire il cattivo del Signore degli Anelli.

The Rings of Power ha stuzzicato tre principali sospetti nel mistero dell’identità di Sauron: l’Uomo delle Meteore scoperto da Nori the Harfoot, il misterioso Halbrand e l’oscuro cattivo noto come Adar che sta attualmente invadendo le Terre del Sud. Ci sono prove a sostegno di tutti e tre.

La magia di Meteor Man ha causato due volte lesioni/morte, Halbrand ha fatto un commento inquietante “l’aspetto può ingannare ” nella sua prima apparizione e The Rings of Power ha esplicitamente suggerito che “Adar” potrebbe essere uno dei tanti pseudonimi di Sauron.

L’ episodio 4 fa avanzare il mistero di Sauron di The Rings of Power su tutti i fronti, rilasciando tre grandi indizi che aggiungono peso a Meteor Man, Halbrand e Adar come potenziali alter ego del Signore Oscuro. Ecco tutti i suggerimenti di Sauron da “The Great Wave” spiegati.

Waldreg crede che Meteor Man sia Sauron

Tra tutti i sospetti Sauron in The Rings of Power di Amazon, Meteor Man è probabilmente il più convincente finora. Caduto misteriosamente dal cielo senza memoria, questo sconosciuto è un essere magico con oscure intenzioni nascoste e il suo arrivo ha fatto galleggiare una foglia annerita da un albero a Lindon.

La trama si infittisce nei momenti finali dell’episodio 4 di The Rings of Power , quando Waldreg discute del ritorno del Signore Oscuro con il giovane Theo. Senza nemmeno cercare di evitare l’inquietudine, Waldreg chiede a Theo se ha sentito parlare di Sauron, afferma che il cattivo è destinato a tornare e dice minacciosamente: ” Devi averlo visto nei cieli… significa che la sua ora è vicina “.

Evidentemente Waldreg possiede una conoscenza più profonda di Sauron e delle forze dell’oscurità di quanto non dovrebbe fare un umile proprietario di una taverna. Dopotutto, stava nascondendo l’elsa di una spada nera magica nel suo fienile. Se, come sostiene Waldreg, un uomo che cade dal cielo rappresenta il ritorno di Sauron nella Terra di Mezzo, è logico supporre che l’uomo che ha fatto la caduta sia Sauron stesso.

Ciò si adatterebbe sicuramente agli accenni di oscurità che circondano Meteor Man, e forse le stelle che ha chiesto a Nori di trovare condurranno verso le Terre del Sud, dove gli scagnozzi di Adar sono attualmente impegnati a prepararsi per l’arrivo del loro padrone.

Halbrand agisce come Sauron su Númenor

The Rings of Power è raramente incline alla chiarezza, e per quanto Waldreg suoni abbastanza sicuro che l’uomo che cade dal cielo fosse Sauron, l’episodio 4 continua a sostenere che Halbrand è in realtà il futuro cattivo de Il Signore degli Anelli . Quando viene rinchiuso in una cella vicino a Galadriel, Halbrand offre consigli su come l’elfo può parlare con la regina reggente Míriel.

In modo più significativo, suggerisce a Galadriel: ” Identifica ciò che il tuo avversario teme di più… e dagli un mezzo per dominarlo… in modo che tu possa dominarlo“Questa tattica è esattamente ciò che Sauron fa con i suoi Anelli del Potere. L’ex servitore di Morgoth identifica come gli Uomini temono la mortalità e gli Elfi come Celebrimbor temono la mancanza di grandezza, quindi offre a ciascuno ciò che cercano tramite gli Anelli prima del tutto” nell’oscurità legarli “parte.

L’acuta intuizione di Halbrand nella mente umana e l’abilità per la manipolazione ricordano molto i giorni di Sauron nei panni di Annatar nella Seconda Era di JRR Tolkien, e l’episodio 4 di The Rings of Power include anche un’inquadratura di Halbrand che sussurra all’orecchio di Pharazôn da dietro le sbarre della cella.

Guardare Halbrand giocare su entrambi i lati su Númenor è abbastanza sus, ma questa specifica immagine potrebbe prefigurare il futuro di Pharazôn dai libri di Tolkien, in cui l’ambizioso sovrano cattura Sauron, ma viene poi manipolato dal prigioniero, che rapidamente ascende per diventare il sovrano de facto di Númenor.

Adar cerca il potere di un dio

L’Adar di Joseph Mawle è il principale antagonista della prima stagione di The Rings of Power e attualmente sta perlustrando le Southlands con il suo esercito di orchi. L’origine e la razza di Adar rimangono sconosciute, e sebbene The Rings of Power suggerisca che potrebbe essere stato un elfo, alcuni personaggi ipotizzano se “Adar” sia semplicemente un’altra forma per il mutevole Sauron.

Questa teoria sembra più probabile dopo l’episodio 4 di The Rings of Power . Parlando per enigmi ad Arrondir, Adar ammette: ” Non sono un Dio… almeno, non ancora “. Nella mitologia di JRR Tolkien esiste solo un vero Dio, ma i Valar e Maiar (Sauron rientra in questa categoria) sono spesso percepiti dalle razze minori come divini.

Adar è probabilmente solo un elfo caduto che crede che gli sarà concesso il potere di un dio da Sauron, ma la linea potrebbe anche essere interpretata in modo più letterale. Forse Adar possedeva in precedenza poteri divini, ma devono essere ripristinati: un arco narrativo che corrisponde perfettamente al ritorno della Seconda Era di Sauron. In alternativa, Adar potrebbe voler offrire il suo corpo come nave per il ritorno di Sauron, credendo così che alla fine ascenderà alla divinità in Gli anelli del potere .