Incubo per l’ex tronista: Vanessa Porrea perseguitata per tre anni da uno stalker

Dai primi riscontri pare che i primi episodi risalgono addirittura al 2016

Perseguitata dal suo ex fidanzato, le ha mandato un messaggio violento e l’ha perseguitata. L’incubo di Vanessa Porrea, davanti a uomini e donne vittime dello stalking di Pierpaolo Bossini, durerà tre anni. Prima di entrare negli studi di Maria De Filippi, la quarantenne di Tortoreto, in provincia di Teramo, era diventata un’ossessione di quest’uomo.

Vanessa Porrea è stata perseguitata per tre anni da uno stalker

Le denunce contro la gendarmeria e il divieto di avvicinarsi a Vanessa, 46 anni, bresciana, risalgono a inizio 2019, ma la vicenda entra solo ora nel vivo del processo al tribunale di Teramo a causa della pandemia di Covid-19.

Secondo i pubblici ministeri, tra il 2016 e il febbraio 2019, dopo aver appreso della rottura della precedente relazione della donna, Bossini avrebbe iniziato a perseguitarla per “ripetuti atti sessuali” nella sua sfera privata.

Queste azioni spingerebbero l’ex tronista a vivere in un perenne stato di irrequietezza e limiterebbero la libertà propria e dei suoi due figli.

Appena tre anni dopo, nel 2019, il tribunale di Teramo ha prima emesso un’ingiunzione contro l’avvicinamento a uno stalker e poi, in numerose violazioni, ha reso l’arresto una punizione aggravata in via preventiva. La prossima udienza è ora prevista per novembre.

Vi terremo aggiornati sui prossimi sviluppi dopo la prossima udienza.