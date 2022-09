Sara Ricci: sorprendente confessione sulla vita sentimentale

L’attrice Sara Ricci fa una sorprendente confessione sul suo gusto per gli uomini. A quanto pare gli piacciono solo i Toy Boys, questa è la sua parola

Sara Ricci è una delle protagoniste più amate di Un Posto al Sole, ma ora l’attrice ha rilasciato un’intervista scioccante in cui ha sbalordito i fan. A quanto pare, ha rivelato di avere una passione per i ragazzi. Diamo un’occhiata più da vicino alle sue parole.

Sara Ricci ha una lunga intervista a Oggi in cui svela alcuni dettagli inaspettati sulla sua vita sentimentale. L’attrice ha spiegato che il suo ultimo appuntamento è stato con uomini molto giovani, uno dei quali aveva anche 23 anni meno di lei.

Matteo Ricci ha confessato a The Weekly: “Nel 2018 ho chiuso una lunga storia con un uomo più anziano. Da quel momento in poi sono andato in discesa man mano che sono cresciuto. Il primo compagno aveva otto anni in meno, poi 10, poi 12. Fino a 23.

Insomma, è diventata una vera passione per Sara, quasi come un gioco. Lei stessa ha rivelato di essere sempre alla ricerca di giovani uomini attraenti. Ma conosciamo maggiori dettagli sulla questione.

Sara Ricci rivela: Ora vuole solo giovani fidanzati

Sara Ricci è una delle protagoniste più apprezzate di Un Posto al Sole, ma ora ha rilasciato apertamente un’intervista scioccante. L’attrice ha rivelato in Weekly Today di avere una passione per i ragazzi. Lei stessa ha confermato: “Le prime due volte la differenza di età mi ha messo in crisi. Dopo di che ho approfittato del fatto che sembravo più giovane ed è diventata una scommessa”.

Ora Sara ha preso la situazione come una sfida a se stessa, infatti ha ammesso di voler ancora tenere il passo, d’altronde ai giovani piace molto la sua energia e il suo senso dell’umorismo.

L’attrice ha confermato che non sta cercando una storia d’amore, ma vuole solo divertirsi e avere una buona compagnia. Non vuole impegnarsi in questo momento, il lavoro richiede troppo tempo e ha bisogno di sentirsi rilassata.

L’attrice ha anche rivelato di conoscere meglio queste persone nei luoghi di incontro dei giovani, dove frequenta diligentemente.