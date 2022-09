Belen Rodriguez: La somiglianza con lui è davvero incredibile

La famosa showgirl argentina ha condiviso un’immagine che la ritrae giovanissima, e la somiglianza è assolutamente sconvolgente

La famosa showgirl e conduttrice argentina sta per abbellire il piccolo schermo con una nuova versione di Toast Que! – L’occasione in cui ha finalmente potuto mostrare al pubblico il suo nuovo sorriso smagliante. Finita la storia con Antonio Spinalbese, Belén decise di sciogliersi per la terza volta tra le braccia di Stefano De Martino, che fu il primo Grande amante e padre del primogenito Santiago. I due hanno vissuto un’estate di cure, amore e, naturalmente, passione.

Va tutto bene, il piccolo Santiago ha un bel finale, ha una seconda possibilità di vedere sua madre e suo padre che si tengono per mano. Tuttavia, speriamo che questo flashback duri davvero per sempre, soprattutto perché i due hanno dimostrato in passato di aver avuto qualche difficoltà a comunicare e ad accogliere. Indipendentemente da ciò, i due attualmente sembrano felici e innamorati.

Parlando di Santiago De Martino, fin dalla sua nascita il pubblico italiano ha notato la sua sorprendente somiglianza con suo padre. Sul viso del piccoletto, infatti, non sembra esserci traccia del DNA di Belen, tanto che la showgirl scherza spesso dicendo che i suoi due figli assomigliano per lo più ai rispettivi padri. Tuttavia, l’immagine della Rodriguez potrebbe ribaltare quella visione.

Belen Rodriguez, noti qualche somiglianza con Santiago?

L’immagine di una giovanissima Belén riporta l’ordine ai genitori. Nonostante Santiago sia in realtà una replica perfetta del padre Stefano, è evidente anche la somiglianza con la madre Belen Rodriguez. Dagli occhi latini al sorriso inconfondibile, è chiaro che Santiago ha assunto gli aspetti più belli della sua mamma.

Santiago è nato nel 2013, poco prima che la sexy showgirl ed l’ex allievo di Amici si sposassero. All’epoca, la coppia fu particolarmente criticata, anche perché la Rodriguez era considerato una rovina famiglie. Stefano, infatti, era fidanzato con Emma Marrone, famosa nello show condotto da Maria De Filippi.

La storia d’amore era originariamente un semplice flirt e una cotta, ma si è trasformata in un legame indissolubile. Anche oggi i due faticano a stare lontani – nonostante la Rodriguez abbia un’altra figlia con un altro uomo – ma ciò non ha impedito a Stefano De Martino di tornare presto alla sua Belém.