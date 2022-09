Bimbo di 3 anni vaga nella notte da solo, la mamma era uscita a divertirsi

Un bambino di tre anni vaga per strada da solo nel cuore della notte: sta cercando sua madre

C’erano una volta i genitori che erano preoccupati e uscivano persino in pigiama nel cuore della notte alla ricerca di bambini che facevano festa. Nel 2022 la storia si è ribaltata: sono stati i bambini ad andare a cercare le loro madri.

Scherzi a parte, quanto accaduto ad Orvieto, in Umbria, poteva finire in tragedia. Un bambino di 3 anni è uscito di casa nel cuore della notte e si è aggirato per la strada alla ricerca della madre, che ha lasciato il bambino a casa da solo mentre dormiva. Ma quando si svegliò e non trovò nessuno, il bambino – probabilmente per paura di essere abbandonato – andò a cercare sua madre.

Per fortuna un passante lo ha visto uscire da una porta da solo e ha pensato che fosse meglio chiamare la gendarmeria perché il ragazzino non dovrebbe essere per strada, da solo, di notte.

La vicenda si svolge a tarda notte da domenica 4 settembre a lunedì 5 maggio, in una zona periferica ma abitata del comune umbro. L’esercito si è subito preso cura del bambino, si è assicurato che fosse in buona salute e si è subito messo a cercare sua madre e suo zio. Sulla base di una preliminare ricostruzione dei fatti presentata dal Comando provinciale di Terni, l’intervento della gendarmeria ha rilevato che i parenti avevano deciso di lasciare la casa e di lasciare il bambino da solo.

Apparentemente non si sono preoccupati di chiudere a chiave la porta in modo che i bambini potessero uscire di casa da soli. I Carabinieri hanno deciso di indagare sulla questione: i fatti sono stati denunciati alle autorità giudiziarie e i parenti dei bambini avrebbero abbandonato i minori in stato di libertà.

Ulteriori indagini valuteranno il background familiare del minore inserito in modo da poter identificare completamente qualsiasi pericolo per la sua incolumità. Questa non è la prima volta, e temo che non sarà l’ultima, si verifica un dramma del genere. La cosa più sconvolgente è che la piccola Diana è rimasta sola in casa per un’intera settimana.