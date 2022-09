Oroscopo 20 settembre 2022: Leone impazienti, Acquario verso una conquista

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 20 settembre, i Bilancia devono essere meno petulanti. I Vergine, invece, possono concedersi qualche piccola tentazione

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete un po’ stralunati oggi, tuttavia, è importante mantenere alta la concentrazione per non commettere degli errori grossolani. In amore è tempo di fare chiarezza e di levarvi qualche piccolo sfizio.

Toro. Se state pensando di cambiare lavoro o di apportare una modifica importante alla vostra vita, non esitate. Questo è un ottimo momento per dare il via a dei cambiamenti, quindi, non vi arrendete fino a che non avrete raggiunto l0obiettivo.

Gemelli. Questo non è il momento giusto per intavolare delle discussioni. Se non vi sta bene qualcosa, o il comportamento di qualcuno, parlatene con calma, oppure rimandate a tempi migliori i conflitti.

Cancro. Ci sono delle soddisfazioni che arriveranno a dei novi che verranno al pettine. Cercate di essere un po’ più onesti in amore, in primis lo dovete a voi stessi. Le stelle sono favorevoli dal punto di vista professionale.

Leone. Siete piuttosto impazienti e la cosa potrebbe portarvi a prendere delle decisioni in maniera un po’ troppo affrettata. Se in amore è un bene talvolta seguire l’istinto, per le faccende di tipo professionale è un po’ diverso.

Vergine. Di solito cercate sempre di non cedere alle tentazioni. Ricordate, però, che talvolta, l’unico modo per liberarsi di una tentazione è proprio quello di cedervi. Sul lavoro, invece, dovete essere molto attenti.

Previsioni 20 settembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non siate troppo petulanti. Sul lavoro ci vuole precisione, tuttavia, non bisogna degenerare nell’estrema meticolosità. Anche nella vita sentimentale bisogna dosare molto bene questo aspetto.

Scorpione. una persona vicina potrebbe necessitare del vostro aiuto, non tiratevi indietro. Dal punto di vista dei rapporti sentimentali, invece, cercate di essere un po’ più malleabili e meno rigidi, soprattutto nel giudicare le persone.

Sagittario. le faccende sentimentali sono passate un po’ in secondo piano in questo periodo. Siete piuttosto affaccendati sul lavoro, pertanto, potreste essere portati a trascurare alcuni aspetti molto importanti della sfera privata.

Capricorno. L’oroscopo del 20 settembre 2022 vi invita ad essere più attenti. Non tutte le persone che vi circondano stanno giocando in maniera pulita. Se riuscite a scoprire l’inganno, non avrete problemi, quindi, attenzione.

Acquario. Soddisfazioni in arrivo per i nati sotto questo segno. Vi avviate verso conquiste importanti, che potrebbero rendervi particolarmente fieri. Continuate ad inseguire i vostri sogni, poiché le soddisfazioni arrivano poco alla volta.

Pesci. Non siate troppo permalosi. Spesso tendete a dare per scontate delle situazioni o, peggio ancora, delle persone. Questa non è mai una scelta saggia perché solo quando si perde una cosa se ne apprezza davvero il valore.