Elodie, finalmente la verità su Andrea Iannone: è amore?

La cantante per la prima volta ha parlato della sua amicizia con Iannone

Dopo tanti gossip e pettegolezzi che hanno riempito le pagine dei giornali per tutta l’estate finalmente Elodie ha vuotato il sacco sul reale rapporto che ha con Andrea Iannone. La cantante ha deciso di farlo a Verissimo, dove oltre a parlare del noto motociclista di è lasciata andare anche ad alcune confessioni sulla sua difficile infanzia.

Elodie e Andrea Iannone: come stanno le cose

Durante quest’estate la coppia è stata paparazzata più volte insieme. Fino ad oggi non ha mai raccontato i dettagli, Elodie ma adesso tutta la verità è saltata fuori. La cantante ha fatto sapere che con Andrea si frequenta da circa un mese. E’ una persona che le piace e che ci sta bene. “Parliamo molto. Vediamo. Non ci priviamo della possibilità di frequentarci e conoscerci, poi si vedrà“.

L’intenzione dell’artista è quella di approfondire la loro amicizia e di andare avanti ma senza nessuna illusione. Per ora, forse, è ancora presto per parlare di amore e alla domanda di Silvia Toffanin che le chiede se abbia le farfalle nello stomaco, Eloldie ha esclamato: “Non ti rispondo”.

Il periodo d’oro e la difficile infanzia

Già come ha raccontato tempo fa, la sua infanzia non è stata del tutto semplice. Elodie non ha preso un diploma, non ha preso la patente e non ha mai potuto studiare canto. La giovane viene da una realtà dura e molto simile a tante famiglie.

Tutto è cambiato grazie ad una persona, un musicista jazz che l’ha aiutata a credere sempre nei suoi sogni e a non abbattersi davanti alle difficoltà. Come tutti sappiamo la svolta è arrivata grazie ad Amici. La partecipazione al talent le ha cambiato per sempre la vita.

Oggi è un’artista di fama, la sua carriera attualmente è florida di impegni e successi professionali. Senza rinunciare alla moda, della quale è diventata negli anni un’icona. Dall’ abito a rete e chignon sfoggiato in occasione della presentazione della piattaforma streaming Paramount+, al look da sirena sfoggiato all’Arena di Verona.