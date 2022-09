Uomini e donne, anche Eugenio e Francesca si sono lasciati: piovono accuse pesanti

Un’altra amatissima coppia di Uomini e donne si è detta addio

Sicuramente chi ha seguito Uomini e donne in passato si ricorderà di Eugenio e Francesca. Il loro percorso ha fatto impazzire milioni di fan tanto che ancora oggi entrambi sono molto seguiti sui propri account. Nel corso del tempo i due hanno avuto anche due bambini. Fino a poco tempo fa, la famiglia Colombo appariva come una famiglia perfetta, sempre insieme e super felice. Ma cosa è accaduto adesso?

Eugenio Colombo conferma la fine della storia con Francesca

Sembra che la favola sia ormai finita. Erano già settimane che si parlava di aria di crisi tra Francesca ed Eugenio ma solo pochi giorni fa è venuta fuori la verità. A confermare la rottura proprio il noto dj ed ex tronista di Uomini e donne.

Il ragazzo con un lungo e pesante post sui social ha confessato l’addio con la sua ex compagna, usando parole forti e poco carine nei suoi riguardi. Colombo ha escluso un tradimento ma ha parlato di schifo e di tanta delusione. Una delusione che mai si sarebbe aspettato, soprattutto dopo 8 anni di storia.

Cosa sia successo ora non ci è ancora dato saperlo ma di sicuro nelle prossime settimane sapremmo di più. Intanto, anche Francesca si è fatta sentire nella giornata di ieri, rispondendo alle critiche.

La replica della Tartaglia

Dopo il putiferio che si è scatenato in rete su questa nuova crisi che ha interessato Eugenio e Francesca, la giovane ex corteggiatrice non è rimasta in silenzio. La Tartaglia ha postato su Ig una stories spiegando che al momento avrebbe preferito non parlare di questa storia, per tutelare i suoi figli.

Ma non solo, la Tartaglia ha sottolineato che la rottura è avvenuta una settimana fa dopo una crisi di un anno. Per ora, avrebbe preferito risolvere prima un’altra questione, la sua cagnolina sta morendo e le restano pochi giorni di vita.

Inoltre, ha concluso dicendo che lei resta dell’opinione che i panni sporchi si lavano in famiglia, ma per il rispetto di tutti coloro che fino ad oggi l’hanno sostenuta si è sentita in dovere di dire queste parole