Uomini e Donne, amicizia tra Matteo e Luca al capolinea? Il gesto di Salatino che non è piaciuto

Da un po’ di giorni, i fan di Uomini e Donne si sono resi conto che qualcosa sembra essere cambiato nel rapporto tra Luca Salatino e Matteo Ranieri. Subito dopo la fine del talk show, infatti, i due hanno deciso di continuare la loro amicizia vedendosi e trascorrendo del tempo insieme.

Da un po’ di tempo, però, questo non accade e la cosa sta generando dei sospetti. A dare qualche informazione in più a riguardo sono alcune indiscrezioni che stanno trapelando sui social, dalle quali si evince che Salatino abbia compiuto un brutto gesto nei confronti del suo amico.

Ecco i presunti motivi della fine dell’amicizia tra Luca e Matteo

L’amicizia tra Luca Salatino e Matteo Ranieri è davvero giunta al capolinea? I due ragazzi sembrano essere giunti ad un punto di non ritorno a seguito di un brutto gesto che pare abbia compiuto il fidanzato di Soaraia Allam. Nello specifico, stando a quanto emerso sui social, sembra proprio che Luca abbia tenuto un segreto a Matteo, generando la sua indignazione. Di quale segreto si parla? Della partecipazione dell’ex tronista come concorrente del GF Vip.

In particolar modo, sembrerebbe che Luca abbia tenuto nascosto questo suo progetto anche ad uno dei suoi migliori amici, cosa che avrebbe fatto infuriare Ranieri. Quest’ultimo si sarebbe sentito escluso e tagliato fuori dalla vita del suo amico, pertanto, avrebbe preso la decisione di allontanarsi da lui. Ranieri sembrerebbe esserci rimasto così male, al punto da chiudere i ponti con il suo amico.

I fan di Uomini e Donne si schierano

Alla luce di queste dichiarazioni, dunque, i fan di Uomini e Donne, che avevano creduto all’amicizia tra Matteo e Luca, stanno commentando la faccenda. In particolar modo, le persone si stanno schierando insolitamente dalla parte di Ranieri. Quest’ultimo è sempre stato molto criticato sul web a causa dei comportamenti assunti con le ragazze con cui è uscito dal programma.

Ad ogni modo, in questa circostanza pare proprio che molti propendano per lui. In qualità di migliore amico, infatti, Luca avrebbe potuto fare questa confidenza a Matteo, esortandolo magari a mantenere il segreto. Nessuno, infatti, può fare spoiler sulla faccenda fino a quando il loro nome non viene ufficializzato. Al momento i diretti interessati non hanno parlato esplicitamente della questione. Matteo, però, ha pubblicato un post molto triste in cui ha lasciato trapelare una certa delusione per alcune situazioni vissute. Che c’entri anche Luca?