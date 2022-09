Andrea Nicole e Ciprian si sono lasciati? “Lei è andata via” cosa è successo

Aria di crisi per molti ex volti di Uomini e Donne. Dopo la separazione tra Salvatore Di Carlo e Teresa Cilia e quella tra Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia, pare ne sia arrivata anche un’altra. Andrea Nicole Conte e Ciprian Aftim sembrerebbero aver interrotto la loro relazioni.

Alcune indiscrezioni social, infatti, rivelano che i due non vivrebbero più sotto lo stesso tetto. La notizia inerente la fine del loro rapporto non è stata data ancora in maniera ufficiale, tuttavia, sembra proprio che avverrà molto presto. Vediamo cosa è emerso.

Cosa sta succedendo tra Ciprian e Andrea Nicole

Andrea Nicole e Ciprian si sono conosciuti a Uomini e Donne e decisero di lasciare la trasmissione in un modo tanto insolito quanto criticato. I due, infatti, poco prima della scelta si videro in gran segreto e trascorsero la notte insieme. All’indomani, poi, rivelarono tutto alla redazione e decisero di uscire dalla trasmissione insieme. Questo comportamento fu molto criticato in studio, sta di fatto che i due vennero messi quasi alla gogna.

Ad ogni modo, entrambi diedero prova del fatto che il loro fosse un amore davvero onesto e sincero, così forte al punto da spingerli a compiere un gesto inaspettato e difficile da comprendere. Purtroppo, però, quell’amore così estremo pare stia scemando. Si vocifera, infatti, che i due abbiano deciso di interrompere la loro relazione. I due convivevano, ma attualmente pare che lei sia andata via di casa e sia tornata a Milano.

Le cause della possibile fine della storia tra i due ex di Uomini e Donne

Ciprian e Andrea Nicole, dunque, pare siano sempre più distanti, non solamente dal punto di vista social, dato che non si mostrano insieme da molto tempo, ma anche nella vita. A monte delle loro divergenze pare ci siano dei problemi legati all’incompatibilità caratteriale e alla gelosia. Per ora, però, non si sa se da parte di lei, di lui, o di entrambi. Fatto sta che, attualmente, i due non vivono più sotto lo stesso tetto.

A conferma di ciò vi sono anche alcune Instagram Stories pubblicate da Andrea Nicole in cui si è immortalata alle prese con i fornelli. tal proposito, ha detto ai suoi fan di essere impegnata nella preparazione di un brodino poiché non si sentiva molto bene. La giovane, poi, ha fatto anche ironia sul fatto che in questo periodo le servisse davvero un pellegrinaggio a Lourdes. L’account di Ciprian, invece, è silente.