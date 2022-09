Totti-Blasi, spuntano minacce, registrazioni e quarto figlio: nuove rivelazioni da Giletti

L’affaire relativo alla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti sta divenendo sempre più fitto. Ieri sera, infatti, Roberto D’Agostino, direttore di Dagospia, è stato ospite anche di Massimo Giletti a Non è l’Arena ed ha fatto delle nuove dichiarazioni.

In particolare, il giornalista ha parlato di minacce, registrazioni, cimici e, addirittura, dell’ipotesi di un quarto figlio tra l’ex calciatore e la conduttrice dell’Isola dei Famosi. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Le altre dichiarazioni di D’Agostino su Totti-Blasi a Non è l’Arena

Dopo essere stato a Domenica In con Mara Venier, e aver fatto delle dichiarazioni piuttosto forti, Roberto D’Agostino è andato anche a Non è l’Arena di Massimo Giletti. In tale occasione, il giornalista ha continuato a parlare del caso Totti-Blasi ed ha menzionato l’esistenza di minacce e altre faccende piuttosto gravi. In particolar modo, il protagonista ha detto che Francesco sia in possesso di alcuni filmati inerenti il “furto” dei Rolex di cui si sarebbero resi protagonisti Ilary e suo padre.

In secondo luogo, poi, ha ribadito quanto detto a Domenica In, ovvero, che l’ex calciatore fosse in possesso di alcuni messaggi erotici scambiati tra Ilary e un suo presunto amante. La showgirl, inoltre, pare abbia messo anche una cimice nell’auto di Totti per spiarlo. Insomma, questi sono tutti argomenti che verranno sicuramente inclusi nel fascicolo legale legato alla separazione tra i due protagonisti.

Dal quarto figlio alle minacce: le nuove dichiarazioni

Come se non bastasse, però, D’Agostino ha fatto anche una nuova dichiarazione a Non è l’Arena. Oltre che parlare di minacce, messaggi e “furti”, il giornalista ha aggiunto un altro tassello all’affaire Totti-Blasi. In particolar modo, ha detto che la coppia era in crisi da diversi anni. Nell’ultimo periodo, Francesco pare abbia chiesto a sua moglie di fare un quarto figlio, che fingesse da collante per questo loro momento di crisi.

La showgirl, però, sembra si sia rifiutata ed abbia negato categoricamente di risolvere la faccenda facendo un altro figlio. D’Agostino, poi, ha anche dichiarato che Totti avesse giurato dinanzi i figli di non avere nessuna storia con Noemi, per questo Ilary andò a Verissimo a smentire tutti i pettegolezzi sulla loro famiglia. Insomma, il caso diventa sempre più fitto e intricato. Non ci resta che attendere per ulteriori aggiornamenti a riguardo.