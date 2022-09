Cosa ha causato l’esplosione nella miniera di Durin in Rings of Power Episodio 4?

Una misteriosa esplosione si è verificata nell’episodio 4 di LOTR: The Rings of Power. Cosa l’ha causata e potrebbe portare a disastri ancora peggiori nella serie?

Attenzione: Spoiler per Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere episodio 4

Una misteriosa esplosione si è verificata nella miniera di Durin nell’episodio 4 de Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere. L’evento è apparentemente collegato alla scoperta rivoluzionaria fatta dal prezzo dei nani nell’episodio. A quanto pare, la miniera è una fonte di mithril.

Considerando che il mithril è il minerale più prezioso nel mondo di JRR Tolkien, è comprensibile che Durin si preoccupi di mantenere questo luogo un segreto gelosamente custodito. Ma a causa della tenacia di Elrond, Durin è stato costretto a rivelare ciò che ha davvero combinato nello show di Amazon The Rings of Power . Ora, è noto che l’obiettivo di Durin era quello di estrarre il mithril, credendo che la sua decisione potesse essere un enorme vantaggio per la loro gente e il loro futuro. Sfortunatamente per i nani, i loro sforzi sono già stati vanificati. Un’esplosione, avvenuta per una ragione che deve ancora essere confermata, culminò con la chiusura dell’operazione da parte di re Durin III, presumibilmente per sempre.

Per quanto riguarda ciò che ha innescato l’esplosione che ha messo in moto la decisione del re nell’episodio 4 di The Rings of Power, è possibile che dietro ci sia una spiegazione perfettamente semplice. Dopotutto, all’inizio si diceva che il re fosse contrario a causa di quanto possa essere pericoloso.

L’esplosione potrebbe essere solo uno dei rischi dell’estrazione di mithril. Oppure, potrebbe essere in gioco qualcosa di molto più nefasto, come dimostra la storia dei nani nella Terra di Mezzo. L’estrazione di mithril ha svegliato un Balrog nella Terza Era, il che crea almeno la possibilità che The Rings of Power abbia il suo Balrog in agguato nella miniera di Durin. In The Lords of Rings , i Balrog sono noti per essere demoni enormi e incredibilmente potenti che brandiscono armi fatte di fuoco.

Il Balrog di The Rings Of Power è lo stesso di Bane di Durin?