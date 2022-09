Non rompe il silenzio: Ilary Blasi pubblica le “corna” sui social. Messaggio nascosto per l’ex marito Francesco Totti?

La showgirl ha visitato “Vaccheria”, il nuovo spazio espositivo di Roma, situato nel paesaggio urbano contemporaneo dell’Eur, lunedì 19 settembre

Nessuna risposta ufficiale all’intervista più chiacchierata degli ultimi tempi, quella di Francesco Totti al termine del suo matrimonio. Ma Ilary Blasi continua a mandare messaggi più o meno nascosti sui social. L’ultima, e più discussa, foto del lavoro di Andy Varroll. Una mucca con molte corna. E il presupposto più malizioso è il bracconaggio per un ex marito.

Ilary presso “La Vaccheria”

La showgirl ha visitato lunedì 19 settembre Vaccheria, il nuovo spazio espositivo di Roma, nel paesaggio urbano contemporaneo dell’Eur, frutto dell’accordo urbanistico “Eur – Castellaccio”.

L’ex signora Totti fa visita a Flesh: Warhol and the Cows. La foto che ha mostrato più attenzione e non è passata inoservata è un opera di Andy Warhol alla Vaccheria. Tra le tante foto scattate e postate sulle sue Instagram Stories c’è in particolare una mucca cornuta (fate parte della serie “Cow” dell’artista tra gli anni ’60 e ’70). In attesa di una risposta ufficiale al marito, che sarà una risposta chiara e segreta per alcuni.

La nuova conoscenza

L’ex calciatore ha ormai fatto un’apparizione pubblica con Noemi Bocchi e della sua nuova fiamma si parla da tempo. “Stiamo insieme da capodanno”, ha ammesso. Anche il primo bacio risale a mesi fa. Per i nuovi amici di Ilary, però, in questo momento sono solo pettegolezzi. Cristiano Yovino, personal trainer più volte in contatto con Blasi, smentisce ogni coinvolgimento: “Ci conosciamo poco”.